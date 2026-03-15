Aeronavele americane, ajunse în România. Radu Miruță: Nu au armament sau explozibil

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat că, duminică dimineața, la Otopeni au ajuns trei aeronave Boeing cu capacitate de alimentare în aer. El a precizat că, în discuțiile cu partenerul american, a fost clarificat că nu se transportă armament sau explozibil.

„În urma deciziei Parlamentului din această săptămână, au ajuns în dimineața acestei zile un număr de trei aeronave, niște Boeing-uri care au capacitate de alimentare în aer. Au ajuns la Otopeni. Este decizia partenerului nostru strategic din Statele Unite, dacă vin la Otopeni sau dacă vin la Mihail Kogălniceanu. Parlamentul a dat această aprobare să vină și la Mihail Kogălniceanu și la Otopeni. Este un număr limită dat de Parlament și este o activitate coordonată de Statele Unite”, a spus Miruță la un post TV.

Radu Miruță a mai explicat că sosirea aeronavelor face parte dintr-o strategie de descurajare, nu de atac: „O țară democratică, în parteneriat strategic, respectă înțelegeri diplomatice internaționale și folosește armata pentru a descuraja, nu pentru a ataca. Ca să descurajezi mai mult, trebuie să arăți capacitate pentru ca cei care ar putea avea gânduri negre despre România să se mai gândească o dată. Descurajarea înseamnă atât militar, cât și tehnică militară. Este o combinație între număr de militari și capacitate tehnică”.

Ministrul a mai explicat contextul prezenței militarilor americani în România: „Acum uitați că vin în jur de 450-500 de militari americani. La finalul anului trecut, militari americani au plecat din România – acum unii întreabă de ce vin din nou. Păi, și în car și în căruță, nu se prea poate. Acțiunea de la Otopeni este parte a unui acord aprobat de Parlament și are ca scop consolidarea capacității de descurajare a României în fața potențialelor amenințări: Este o acțiune a Statelor Unite, pe care Parlamentul României a aprobat-o, și care sporește capacitatea României de descurajare”.