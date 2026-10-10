România a solicitat, în cadrul reuniunii ECOFIN, ca integrarea piețelor europene de capital să ofere companiilor românești acces mai facil la finanțare și să țină cont de particularitățile piețelor mai mici.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat poziția Bucureștiului în negocierile privind pachetul european pentru integrarea și supravegherea piețelor de capital, cunoscut sub acronimul MISP.

Potrivit ministrului, obiectivul este ca integrarea europeană să creeze oportunități concrete pentru firme și investitori, nu să se limiteze la centralizarea regulilor. România susține încheierea unui acord la nivelul Uniunii Europene, cu condiția ca noile măsuri să răspundă și nevoilor piețelor aflate în dezvoltare.

„Pentru o piață de capital mai mică, precum cea românească, integrarea trebuie să însemne accesul companiilor la o bază mai largă de investitori, mai multe opțiuni pentru cei care economisesc și condiții mai bune pentru dezvoltarea pieței locale”, a transmis Nazare într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că România a susținut măsuri pentru consolidarea capacității autorităților naționale de supraveghere. Acestea ar urma să poată interveni mai eficient atunci când firmele de investiții care activează pe piața românească încalcă regulile, fără ca reacția să depindă exclusiv de autoritatea din țara de origine.

Bucureștiul a pledat și pentru simplificarea activității transfrontaliere a operatorilor de pe piețele mai mici, astfel încât aceștia să aibă un acces mai bun la piața unică europeană.

Un alt obiectiv vizează accesul autorităților române la informații despre tranzacțiile investitorilor din România, inclusiv atunci când acestea sunt realizate pe piețele altor state membre. Potrivit lui Nazare, aceste date pot contribui la identificarea riscurilor și a eventualelor abuzuri de piață.

România a susținut și modificarea formulei de calcul pentru contribuțiile autorităților naționale la finanțarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA). Ministrul consideră că acestea ar trebui să reflecte mai bine dimensiunea și activitatea pieței financiare din fiecare stat.

Alexandru Nazare a subliniat că România are nevoie de mai mult capital privat pentru investiții, dezvoltarea companiilor și extinderea lor regională, precum și de o piață locală de capital capabilă să crească odată cu marile centre financiare europene.