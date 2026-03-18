Nadia Comăneci, prima reacție legat de numirea lui Hagi la națională. Ce spune campioana

Nadia Comăneci și-a exprimat susținerea pentru Gică Hagi legat de numirea lui la națională. Fosta campioană mondială nu are niciun dubiu legat de viitoarele performanțe ale ”regelui”.

Nadia Comăneci îl susține pe Hagi, până la capăt

Cea mai discutată numire din aceste zile, mai exact cea a lui Hagi în postul de selecționer a ajuns și la urechile fostei campioane, Nadia Comăneci. Cei doi sunt prieteni vechi, iar gimnasta își arată susținerea față de el.

”Foarte bine, dacă ajunge selecționer. Gică este un om muncitor, știe exact ce trebuie să facă. Adică eu îl respect ca persoană, dar și pentru ceea ce face cu această generație din zilele noastre. Este o inspirație, așa cum sunt și Simona și Ilie și oricine a făcut ceva pentru sportul românesc”, a spus sportiva.

De altfel, gimnasta a avut și un mesaj pentru tricolori. Mai ales că mai au doar o săptămână până când încep calificările la mondiale. ”Le spun succes. Știu cum să joace, s-au antrenat, să se gândească că este momentul lor unic în care pot să ajungă departe. Eu sper să ajungă în State, că îi aștept”, a mai spus sportiva.

Gică Hagi nu ajunge pentru prima dată la cârma echipei naționale. Acesta a mai fost în 2001 în locul lui Ladislau Boloni, când a stat 4 meciuri la cârma tricolorilor. La acel moment, echipa națională a ratat calificarea la Campionatele Mondiale din 2002, desfășurate în Coreea de Sud și Japonia.

Culmea este că acum primul meci va fi jucat, în deplasare, cu naționala Turciei, acolo unde Hagi este extrem de respectat. Ba mai mult, se va desfășura pe stadionul Beșiktaș pe data de 26 martie. În cazul în care România învinge, pe 31 martie tricolorii vor avea un alt meci, tot în deplasare cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.