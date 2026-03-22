Mustang-ul unui șofer beat a ajuns mașină de poliție. Vitezomanii nu mai au scăpare

Un autoturism de lux confiscat de la un șofer prins băut la volan a fost transformat într-o mașină de poliție și folosită ulterior în misiuni de supraveghere a traficului în Polonia, potrivit Bild.

Un autoturism confiscat a ajuns mașină de poliție

Totul a început în aprilie 2025, când polițiștii au descoperit un Ford Mustang GT ieșit de pe carosabil și ajuns într-un șanț, într-o localitate din apropierea Varșoviei. La volan se afla un bărbat de 39 de ani, aflat sub influența alcoolului, cu o alcoolemie foarte ridicată.

În Polonia, legislația permite confiscarea vehiculelor în cazurile grave de conducere sub influența alcoolului. Măsura a fost introdusă oficial în martie 2024 și se aplică în special șoferilor care depășesc limitele legale într-un mod considerat periculos pentru siguranța rutieră.

A fost confiscată de la un șofer beat

Câteva luni mai târziu, în septembrie 2025, o instanță din Polonia a decis ca mașina să fie transferată în proprietatea statului. După această hotărâre, autoritățile au aprobat utilizarea vehiculului în cadrul poliției rutiere din regiunea Radom.

Mașina sport, care inițial era de culoare roșie, a fost modificată și adaptată pentru misiuni operative. A fost revopsită în culorile specifice poliției, echipată cu girofaruri și dotată cu sirenă, fiind integrată în flota utilizată pentru patrularea și controlul traficului.

Reprezentanții poliției locale au explicat că decizia de a folosi un astfel de autoturism are și un rol practic, dar și unul simbolic, demonstrând că vehiculele confiscate în urma unor infracțiuni rutiere grave pot fi reutilizate în scopuri publice.

Are 450 de cai putere

Modelul Ford Mustang GT este cunoscut pentru performanțele sale ridicate. Echipat cu un motor V8 de 5,0 litri, acesta dezvoltă aproximativ 450 de cai putere și poate accelera de la 0 la 100 km/h în mai puțin de cinci secunde, având o viteză maximă de aproape 250 km/h.

Datorită acestor caracteristici, mașina este considerată potrivită pentru intervenții rapide în trafic, în special în zonele unde poliția urmărește șoferi care încearcă să fugă sau încalcă grav regulile de circulație. În regiunea Radom, autoritățile spun că utilizarea acestui vehicul va crește capacitatea de reacție în situații de urmărire la viteză mare.

Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
