Musk investește masiv în republicani: America e pierdută dacă democrații câștigă

Elon Musk, una dintre cele mai influente figuri din mediul de afaceri global, a anunțat că va sprijini financiar candidații Partidului Republican înaintea alegerilor parlamentare din 2026. Miliardarul a spus că o eventuală victorie a democraților ar avea consecințe „catastrofale” pentru Statele Unite.

Miliardarul a afirmat că America „nu va mai fi America” dacă, în urma scrutinului, Congresul va ajunge sub control democrat. El a invocat riscuri precum imigrația ilegală și frauda, teme centrale în discursul republican din ultimii ani.

Declarația vine pe fondul informațiilor potrivit cărora Musk ar fi început deja să direcționeze sume importante către campaniile unor candidați republicani care vor concura în alegerile din 2026. Potrivit surselor din presa americană, amploarea exactă a donațiilor va deveni publică abia după depunerea rapoartelor oficiale de finanțare.

Influența politică a lui Musk nu este una nouă. În ciclul electoral din 2024, el a fost cel mai mare donator individual din Statele Unite, contribuind cu peste 290 de milioane de dolari pentru diverse cauze și candidați conservatori, un record care a atras atenția atât a susținătorilor, cât și a criticilor săi.

Mesajul publicat la începutul noului an a fost însoțit de imagini cu Donald Trump, semn al apropierii dintre cei doi, în ciuda relației tensionate care a apărut ulterior.

Deși Musk a fost un aliat-cheie al lui Trump în campanie și în primele luni de după revenirea acestuia la Casa Albă, colaborarea s-a deteriorat după ce miliardarul a criticat legea bugetară promovată de administrație.

În timpul conflictului, Musk a amenințat chiar cu lansarea unui nou partid politic, sub numele America Party, o mișcare care ar fi putut schimba echilibrul de forțe în Congres. Ulterior, ideea a fost pusă în așteptare, pe fondul temerilor că un astfel de proiect ar putea complica relațiile sale cu lideri republicani importanți, inclusiv cu vicepreședintele JD Vance.

Deocamdată, Elon Musk pare să mizeze pe consolidarea sprijinului financiar pentru republicani, urmând să decidă după alegerile din 2026 dacă va merge mai departe cu un proiect politic propriu.