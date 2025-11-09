Cum trăiește Elon Musk cu jumătate de trilion de dolari. Ciudățeniile unui miliardar

Șeful Tesla, Elon Musk, se menține de câțiva ani în topul celor mai bogați oameni din lume, iar recent a devenit primul miliardar a cărui avere a depășit jumătate de trilion de dolari. Cu toate acestea, Musk susține că trăiește modest. În 2021, el a afirmat că locuiește într-o casă din Texas, evaluată la aproximativ 50.000 de dolari, potrivit BBC.

Fosta sa parteneră, Grimes, cu care are doi copii, a declarat pentru Vanity Fair în 2022 că el nu duce viața extravagantă și plină de lux. „Nu trăiește ca un miliardar, trăiește uneori sub pragul sărăciei”, a spus aceasta.

Elon Musk a deținut în trecut un portofoliu impresionant de proprietăți. Potrivit The Wall Street Journal, în perioada 2012–2019, el a investit aproximativ 100 de milioane de dolari în achiziția a șapte case, majoritatea situate foarte aproape una de alta, în exclusivistul cartier Bel-Air din California.

În general, proprietățile dispuneau de piscine, teren de tenis, pivniță de vinuri, bibliotecă privată și sală de bal. Una dintre ele era o fermă care aparținuse cândva legendarului actor Gene Wilder, actorul care l-a interpretat pe Willy Wonka. Dar în 2020, Musk s-a răzgândit, postând pe Twitter că va „vinde aproape toate bunurile materiale” și „nu va mai deține nicio casă”.

În 2021, Musk a scris pe Twitter că „reședința sa principală” era o casă prefabricată modestă, care l-a costat aproximativ 50.000 de dolari, situată în statul Texas, unde își desfășoară activitatea compania sa aerospațială SpaceX.

În anul următor, Musk a declarat că nu deține nicio locuință, folosind acest lucru ca exemplu pentru a ilustra cât de redus este nivelul său de consum, în ciuda averii sale enorme.

„Locuiesc literalmente la prietenii mei”, i-a spus el lui Chris Anderson, directorul organizației media TED. „Când călătoresc în zona Bay Area, unde se află majoritatea inginerilor Tesla, practic stau pe rând în camerele de oaspeți ale prietenilor mei.”

De-a lungul anilor, au existat diverse speculații potrivit cărora Musk ar fi cumpărat proprietăți în întreaga SUA, însă casa din Texas pare să fie singura proprietate oficială pe care o deține personal, potrivit BBC.

Deși nu investește mult în proprietăți, Musk deține o colecție impresionantă de mașini rare și spectaculoase. Printre acestea se numără un Ford Model T, mașina secolului XX considerată primul vehicul accesibil, care a revoluționat industria auto.

Printre mașinile lui Musk se numără un Jaguar E-Type Roadster din 1967, un McLaren F1 din 1997, pe care l-a avariat și apoi vândut, precum și un Tesla Roadster, lansat de el în spațiu în 2018. Cel mai neobișnuit, însă, este Lotus Esprit din 1976 condus de James Bond în filmul din 1977 „The Spy Who Loved Me”. În film, mașina, poreclită Wet Nellie, se putea transforma într-un submarin. Musk a cumpărat mașina la o licitație în 2013 pentru aproape 1 milion de dolari.

This is one of the collectible cars Elon Musk owns 😎 The Lotus Esprit submarine car, nicknamed "Wet Nellie," which was featured in the James Bond movie The Spy Who Loved Me. He bought it for $1 million pic.twitter.com/Ff8HspPLgh — The White Snake (@thewhitesnake) July 29, 2025

Musk a afirmat că investește sume importante în avioane, explicând însă că face acest lucru din motive legate de activitatea sa profesională. „Dacă nu folosesc avionul, atunci am mai puține ore pentru a lucra”, a spus el în interviul TED din 2022.

Printre avioanele private din colecția sa se află o serie de modele Gulfstream, care costă zeci de milioane de dolari fiecare. El le folosește pentru a călători între sediile SpaceX și Tesla din SUA, precum și pentru călătorii internaționale.

Musk a donat miliarde de dolari în acțiuni către organizații caritabile, potrivit documentelor autorităților de reglementare din SUA, și a promis milioane de dolari pentru diferite cauze. Totuși, activitatea sa filantropică a fost criticată.

Anul trecut, New York Times a calificat-o drept „aleatorie și în mare parte egoistă, făcându-l eligibil pentru reduceri fiscale enorme și ajutându-i afacerile”.