Munții Carpați, ruta riscantă de scăpare a bărbaților ucraineni

Tot mai mulți bărbați ucraineni își pun viața în pericol și traversează ilegal Munții Carpați pentru a ajunge în România, în încercarea de a scăpa de războiul din Ucraina. Potrivit autorităților române, zeci de persoane sunt surprinse săptămânal trecând granița prin zone montane greu accesibile, în condiții extreme. Fenomenul a fost documentat recent de o echipă CNN, care a realizat un reportaj despre riscurile asumate de cei care aleg să fuga prin munți.

După aproape patru ani de război cu Rusia, Ucraina se confruntă cu o criză tot mai accentuată de personal, în condițiile în care încearcă să mențină o linie a frontului de aproximativ 1.000 de kilometri. Trupele ruse desfășoară un război de uzură, în timp ce Moscova se poate baza pe o populație de aproape trei ori mai mare decât cea a Ucrainei pentru a-și completa efectivele de pe front.

Inițial prezentat drept o campanie militară rapidă în 2022, conflictul s-a transformat într-un război static, de poziție, comparat frecvent cu Primul Război Mondial. Artileria rămâne elementul central al câmpului de luptă, alături de drone și tranșee, într-un conflict în care pierderile cresc constant, deși nu există date publice oficiale privind numărul acestora.

CNN a realizat un reportaj cu mai mulți ucraineni care au ales să evite recrutarea și au riscat traversarea Munților Carpați pentru a ajunge în România. Potrivit datelor oficiale, de la începutul războiului și până în luna septembrie a acestui an, Procuratura Generală a Ucrainei a deschis peste 290.000 de dosare penale pentru absență neautorizată și dezertare de pe câmpul de luptă.

În Ucraina este în vigoare legea marțială, care interzice părăsirea țării de către bărbații cu vârste între 23 și 60 de ani eligibili pentru serviciul militar. Cu toate acestea, aproximativ 30.000 de bărbați ucraineni ar fi trecut ilegal granița în România.

Nu toți cei care încearcă să treacă granița reușesc să ajungă în România în siguranță. Cel puțin 29 de ucraineni și-au pierdut viața în râul Tisa sau în Munții Carpați. Unii traversează pe cont propriu, alții apelează la contrabandiști, care, potrivit relatărilor, îi pot abandona în zonele montane.

Persoanele care reușesc să intre pe teritoriul României sunt preluate de salvamontiștii români, coordonați de Dan Benga. Mulți dintre cei salvați nu sunt echipați corespunzător pentru condițiile din munți și necesită intervenții pentru a fi aduși în siguranță în zonele locuibile.