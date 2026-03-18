Munți de telefoane și electrocasnice, uitate în casele românilor. De ce refuză să le ducă la reciclat

Românii păstrează în locuințe milioane de telefoane mobile vechi, arată un studiu realizat de Ipsos pentru Asociaţia Environ. Potrivit cercetării, 56% dintre respondenți au în casă două sau trei telefoane scoase din uz, iar 31% păstrează patru sau mai multe dispozitive vechi. Specialiștii spun că acest fenomen poartă denumirea „sertarul invizibil” și este tot mai des întâlnit.

Pe lângă telefoane, românii depozitează frecvent încărcătoare și cabluri, electrocasnice mici, laptopuri, tablete, baterii sau jucării cu baterii. În unele cazuri, valoarea totală a acestor echipamente ajunge până la 1.500 de lei într-o gospodărie.

În general, cei care evită să le ducă la reciclat au convingerea că dispozitivele ar putea fi utile în viitor sau nu cunosc detalii despre centrele de reciclare.

„Deşi la nivel declarativ românii consideră reciclarea importantă, comportamentele reale arată o discrepanţă majoră între intenţie şi acţiune. În multe cazuri, aceste echipamente sunt pur şi simplu depozitate ani de zile în sertare sau debarale. Dintre obiectele electronice pe care românii le păstrează în gospodării, deşi nu le mai folosesc, telefoanele mobile sunt cele pentru care au cel mai mare ataşament. Pe lângă telefoane, în „sertarul invizibil” se mai află încărcătoare şi cabluri (74%), electrocasnice mici (44%), laptopuri şi tablete (35%), respectiv baterii şi jucării cu baterii (32%). Valoarea totală estimată a echipamentelor electronice neutilizate dintr-o gospodărie poate ajunge până la 1.500 de lei, în 3 din 5 cazuri”, spun cei care au coordonat studiul.

În același timp, o parte dintre electronice ajung direct la gunoi. 36% dintre respondenți spun că le depozitează, iar 21% recunosc că au aruncat astfel de dispozitive în ultimele 12 luni.

Roxana Puia, Director de Comunicare al Asociaţiei Environ, a explicat că deși electronicele fac parte din viața de zi cu zi, responsabilitatea față de modul în care acestea sunt gestionate după ce nu mai sunt folosite este încă insuficient înțeleasă. Ea a adăugat că mulți români păstrează dispozitivele vechi acasă, fie în speranța că le vor mai folosi, fie pentru că nu știu unde le pot preda pentru reciclare.

„Tocmai de aceea este important atât să intensificăm eforturile în zona de informare, cât şi să facem procesul de colectare cât mai simplu, accesibil şi convenabil pentru consumatori”, a declarat Roxana Puia, Director de Comunicare al Asociaţiei Environ.

Studiul mai arată că obiceiurile de consum sunt influențate de marketing și social media. Patru din zece români au cumpărat cel puțin un dispozitiv sub influența reclamelor, iar șase din zece regretă ulterior achiziția.

Telefoanele sunt înlocuite, în medie, o dată la patru ani, în timp ce electrocasnicele mari sunt schimbate aproximativ la opt ani. Femeile tind să înlocuiască dispozitivele atunci când se defectează, iar bărbații atunci când apar modele noi.

Deși majoritatea românilor spun că preferă produse ușor de reparat, doar unul din cinci a ales să repare ultimul echipament defect. Costurile ridicate sunt principalul motiv invocat.

Totuși, există deschidere pentru schimbare. Șapte din zece români ar repara dispozitivele dacă prețul ar fi redus, iar jumătate ar lua în calcul achiziția unui produs recondiționat.

Nivelul de încredere în sistemul de reciclare rămâne însă scăzut. Doar 30% cred că echipamentele sunt reciclate corect, iar aproape jumătate se tem că acestea ajung la groapa de gunoi.

În același timp, 63% dintre respondenți ar fi motivați să recicleze dacă ar primi vouchere, iar 57% ar prefera servicii de ridicare gratuită de acasă. Nu mai puțin de 92% spun că ar preda toate echipamentele vechi dacă procesul ar fi la fel de simplu ca returnarea unui colet. Studiul a fost realizat online în perioada 5–9 martie 2026, pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte din România, utilizatori de internet.