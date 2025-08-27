Social Mulți români se plâng că bulgarii s-au săturat de ei. Ce se întâmplă în vecini







În 2025, românii au fost principalii vizitatori ai Bulgariei, însă vacanțele la litoralul din țara vecină stârnesc tot mai multe nemulțumiri. Conform Institutului Național de Statistică (INS), românii au reprezentat aproximativ o treime dintre turiștii care au vizitat litoralul bulgăresc la începutul verii.

Întorși din vacanțe, o parte dintre ei s-au plâns de calitatea scăzută a serviciilor și comportamentul nepoliticos al personalului, deși au fost cazați în hoteluri de patru stele.

După un sejur de cinci nopți petrecut în Bulgaria, o turistă a povestit că hotelurile de patru stele nu oferă serviciile promise.

„Hotelurile de patru stele nu oferă serviciile și confortul pe care te-ai aștepta să le ai la acest nivel. Fie că oferă pachete ultra all inclusive, all inclusive light sau simple, acestea nu se ridică la același nivel cu cele din România sau din alte țări. Am stat la un hotel de patru stele în Bulgaria și a fost mai rău decât la unul de două stele în România”, ne-a spus Daniela, o turistă care și-a petrecut concediul în stațiunea Sunny Beach.

Mai mult, ea susține că existau puține preparate pentru un pachet de tipul all inclusive, iar turiștii se înghesuiau să prindă un fel de mâncare.

„Parcă eram la un maraton de mâncare, nu în concediu, într-un restaurant de patru stele. Mâncarea diversificată exista doar pe hârtie, nu și în realitate”, a adăugat ea.

Potrivit acesteia, angajații hotelurilor din Bulgaria sunt deja sătui de români și nu mai acordă atenție felului în care îi tratează.

„Sunt sătui de români și se comportă destul de urât”, a afirmat Daniela.

Deși a alocat un buget generos pentru această vacanță, turista susține că nu s-a putut bucura de toate facilitățile incluse în pachetul de cazare.

„80% dintre turiștii de pe litoralul lor sunt români. În orice parte întorci capul, se vorbește românește. Apa din piscina hotelului de patru stele avea câteva grade, nu se putea face baie. La piscina pentru copii, situația era aceeași”, a explicat ea.

Pe lângă serviciile de cazare, mulți turiști se plâng de calitatea drumurilor din Bulgaria.

„Drumurile lasă de dorit. Nu se poate circula ca în România. Sunt multe restricții de viteză și petreci multe ore pe drum”, a continuat ea.

În ultimii ani, românii au ales Bulgaria pentru prețurile convenabile și facilitățile turistice, însă, în realitate, experiențele din stațiuni nu se ridică întotdeauna la nivelul așteptărilor.

Pe lista stațiunilor preferate de aceștia se află Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Albena și Nessebar.