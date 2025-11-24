Mugur Mihăescu, ales președinte AUR Olt: Focul schimbării nu va fi stins

Mugur Mihăescu a fost ales luni seara președinte al organizației județene AUR Olt, într-o conferință desfășurată la Slatina, fiind singurul candidat pentru această funcție. El a condus organizația ca președinte interimar timp de doi ani.

În discursul său, Mihăescu a subliniat creșterea rapidă a AUR în județ, trecând de la o echipă restrânsă la o rețea extinsă de membri activi în mai multe localități.

„Am început o mână de oameni, cred că eram vreo 20, apoi celor 20 li s-au mai adăugat 20, apoi încă 30 și încă 50 și încă 100. Mulți dintre acești oameni sunt astăzi, aici, în sală, mulți alții ni se vor alătura, pentru că, odată pornit acest foc al schimbării, al întoarcerii către bun-simț și normalitate, nimic nu-l va putea stinge”, a spus acesta.

Parlamentarul a mai menționat că organizația AUR Olt deține în prezent doi primari, patru viceprimari, cinci consilieri județeni și 99 de consilieri locali. În doar doi ani, partidul a crescut de la 6% la alegerile parlamentare din 2020, la 18,5% în prezent.

Mihăescu a stabilit obiective ambițioase pentru viitor: până pe 15 iunie 2026, AUR Olt vrea să fie prezent în 100 de localități din cele 112, iar până la sfârșitul anului, în toate localitățile județului.

La conferință au participat aproximativ 300 de delegați cu drept de vot și aproape 200 de invitați. Președintele AUR Slatina, viceprimarul Mădălina Văle, a precizat că organizația județeană numără în prezent 1.200 de membri. Evenimentul a beneficiat și de prezența președintelui AUR, George Simion.

Mugur Mihăescu și-a început parcursul politic în AUR după o carieră locală în administrația publică și implicare în activități civice, considerând partidul drept o platformă pentru promovarea valorilor tradiționale și a bunului-simț în administrația publică.

La alegerile parlamentare din 2024, el a fost ales deputat în Camera Deputaților din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Acesta face parte din Comisia pentru antreprenoriat și turism a parlamentului. Mihăescu a fost actor în grupul de umor Vacanța Mare.