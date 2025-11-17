Tribunalul București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei

Tribunalul București a respins contestația lui Aurelian Stoichiță privind candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. Instanța a considerat sesizarea neîntemeiată și a dispus restituirea dosarului către Biroul Electoral al Municipiului București. Decizia poate fi atacată în 24 de ore.

Tribunalul București a respins luni contestația depusă de Aurelian Stoichiță împotriva candidaturii Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. Stoichiță solicitase anularea candidaturii pe motiv că înscrierea ar fi depășit termenul legal și ar fi beneficiat de un sprijin politic indirect, prezentat ca un sprijin „mascat” din partea AUR.

Instanța a analizat sesizarea și a decis că argumentele contestatarului nu sunt fundamentate. Magistrații au considerat că depunerea candidaturii s-a făcut conform procedurilor electorale și că acuzațiile referitoare la susținerea politică nu reprezintă un motiv legal pentru invalidarea candidaturii. Prin urmare, contestația a fost respinsă.

Minuta oferită de instanță precizează explicit: „Respinge contestaţia, ca neîntemeiată. Dispune restituirea dosarului de candidatura şi listei de susţinători transmisă Tribunalului Bucureşti în data de 17.11.2025 către Biroul Electoral al Circumscripției Electorale nr. 42 - Municipiului București. Cu drept de a formula apel în termen de 24 de ore de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 17.11.2025, ora 15:15”.

Hotărârea poate fi atacată în 24 de ore, termen standard în cazul contestațiilor electorale. Eventualul apel trebuie depus tot la Tribunalul București, altfel acesta este considerat nul. Procedura este identică pentru toate candidaturile validate sau contestate în circumscripțiile municipale.

Sesizarea formulată de Aurelian Stoichiță a vizat două aspecte principale. Primul se referea la presupusa depășire a termenului limită pentru depunerea candidaturii. Al doilea privea sprijinul politic din partea AUR, pe care Stoichiță îl considera incompatibil cu statutul de candidat independent.

Cele două motive au fost analizate pe baza legislației electorale. În privința termenului, instanța a verificat data depunerii și a constatat că procedura a fost respectată. În privința acuzațiilor privind susținerea politică, legislația permite unui independent să fie sprijinit de partide sau alianțe electorale, atâta timp cât candidatura este depusă în nume propriu și conform criteriilor legale.

Această interpretare a mai fost susținută și în alte cazuri electorale din ultimii ani, în care diverși candidați independenți au beneficiat de sprijinul unor partide fără a fi afectați în privința statutului lor legal. Tribunalul București a menținut aceeași linie de interpretare.

Prin urmare, contestația nu a întrunit condițiile necesare pentru anularea candidaturii, iar dosarul a fost restituit la Biroul Electoral al Municipiului București.

Anca Alexandrescu și-a depus candidatura vineri, în cadrul unei alianțe politice extinse. Aceasta beneficiază de sprijinul AUR, PNȚCD, Forța Alternativă pentru România (FAR). Candidatura a fost anunțată ca fiind una independentă, dar susținută de o alianță electorală care a decis să o sprijine în competiția pentru Primăria Capitalei.

Alexandrescu a explicat public decizia de a intra în cursa pentru Primăria București. Ea a afirmat că experiența acumulată în administrația locală și centrală, precum și activitatea din televiziune, au contribuit la hotărârea de a candida. În declarația oferită la depunerea candidaturii, aceasta a spus: „Am experiență atât în administrația locală, cât și în cea centrală și cunosc în adâncul lui statul român. Știu foarte bine unde trebuie să îndreptăm lucrurile și unde putem să tăiem, pentru că se scurg bani în proiecte care nu sunt utile cetățenilor bucureșteni”.