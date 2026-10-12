Jose Mourinho a refuzat să participe la conferința de presă de după victoria lui Real Madrid cu Villarreal, scor 1-0, după eliminarea lui Vinicius Junior. Potrivit publicației spaniole Marca, antrenorul portughez ar fi încercat astfel să evite declarații care i-ar putea atrage o sancțiune disciplinară mai severă.

Tehnicianul nu a discutat nici cu deținătorii drepturilor de transmisie pentru campionatul spaniol, deși participarea la aceste interviuri face parte din obligațiile de după meci. Reacția sa a venit după un episod controversat petrecut sâmbătă seara, în partida din La Liga.

Lăsat pentru prima dată în acest sezon pe banca de rezerve, Vinicius Junior a intrat pe teren în repriza a doua. În minutul 71, brazilianul a crezut că a marcat, însă faza s-a încheiat cu eliminarea sa, după ce l-a tras de păr pe Nathan Saliba la începutul acțiunii.

Decizia arbitrului l-a înfuriat pe Mourinho, care a renunțat la aparițiile în fața presei după meci. Potrivit Marca, antrenorul ar risca sancțiuni disciplinare, iar absența de la conferință ar fi fost motivată de dorința de a nu face declarații care să-i agraveze situația.

Publicația spaniolă menționează inclusiv posibilitatea unei sancțiuni care l-ar putea împiedica pe Mourinho să stea pe bancă la El Clasico, programat pe 25 octombrie, împotriva Barcelonei.

Potrivit Marca, după fluierul final, în vestiarul madrilenilor s-a instalat o stare de neliniște. Jucătorii ar fi fost împărțiți între nemulțumirea față de eliminarea lui Vinicius și ușurarea obținerii victoriei după o pauză internațională dificilă.

Mourinho ar vrea să reducă tensiunile și să le transmită jucătorilor că frustrarea provocată de deciziile de arbitraj nu trebuie să le afecteze evoluțiile viitoare. Antrenorul urmărește ca echipa să nu ajungă să piardă jucători prin eliminări sau suspendări în urma incidentelor controversate.

„Real Madrid nu își poate permite ca fiecare incident controversat să o târască într-o spirală de tensiune, sancțiuni și epuizare”, scrie Marca.

În timp ce La Liga urmează să se pronunțe în privința situației lui Vinicius Junior, Real Madrid se pregătește pentru următorul meci. Echipa madrilenă va juca miercuri, în deplasare, cu AS Roma, în Liga Campionilor, de la ora 22:00.