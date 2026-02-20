Justitie

Motivarea instanței în cazul lui Robert Negoiță. De ce a scăpat de controlul judiciar

Robert Negoiță. Sursa foto: INQUAM/Malina Norocea
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, nu mai este supus măsurii controlului judiciar și își poate exercita din nou atribuțiile, după ce instanța a decis că în dosarul privind realizarea unui drum din fonduri publice pe un teren privat nu a fost demonstrată existența unei pagube. Hotărârea vine în contextul anchetei care vizează modul în care a fost construită o arteră rutieră peste conducte de gaze, într-un proiect aflat în atenția procurorilor.

Motivarea instanței în cazul lui Robert Negoiță. De ce a scăpat de controlul judiciar

În motivarea deciziei, judecătorul arată că la dosar nu există o expertiză tehnică din care să rezulte că drumul respectiv ar reprezenta un pericol sau că ar exista riscul unei explozii a conductelor de gaze. Instanța a reținut, totodată, că unele dintre normele indicate ca fiind încălcate nu intră în sfera atribuțiilor de serviciu ale primarului.

Magistrații au subliniat că pentru existența infracțiunii de abuz în serviciu este necesară demonstrarea unei vătămări a drepturilor unei persoane ori a unui prejudiciu patrimonial. În acest caz, instanța a constatat că nu sunt probe clare privind producerea unei pagube.

De asemenea, s-a reținut că proiectul a avut la bază o utilitate publică, fiind justificat prin traficul intens din zonă, iar documentele analizate indică faptul că strada nu deservește complexul imobiliar menționat în anchetă.

Robert Negoiță

Robert Negoiță. Sursa foto: INQUAM/Malina Norocea

Primarul nu are antecedente penale

În analiza măsurii preventive, instanța a avut în vedere și faptul că Robert Negoiță nu are antecedente penale și că nu există indicii că ar încerca să influențeze ancheta sau să se sustragă procedurilor judiciare.

În aceste condiții, judecătorii au decis ridicarea controlului judiciar, permițându-i edilului să revină la conducerea administrației locale.

De ce a fost cercetat Robert Negoiță

Reamintim că primarul Sectorului 3 este cercetat de Direcția Națională Anticorupție pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că ar fi utilizat funcția publică pentru a facilita construirea unui drum în beneficiul unei companii imobiliare deținute de fratele său.

