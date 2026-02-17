Social

Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Cum diferă de cel făcut de Marian Ceaușescu

Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Cum diferă de cel făcut de Marian CeaușescuRobert Negoiță. Sursa foto: INQUAM/Malina Norocea
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a primit rezultatul testului antidrog efectuat la Institutul Național de Medicină Legală (INML), după controversa apărută în urma celui care indicase un rezultat pozitiv la cocaină. Analiza toxicologică oficială a arătat că edilul nu a consumat substanțe interzise. Edilul a publicat rezultatul pe pagina sa de Facebook, însoțit de mesajul: „Ca să nu fie ceva neclar”.

Rezultatul oficial infirmă testul rapid

Documentul emis de INML confirmă că testele de laborator au ieșit negative, contrazicând rezultatul testului rapid realizat săptămâna trecută pe holul Tribunalulului București.

Incidentul a avut loc după ce protestatarul Marian Ceaușescu l-a abordat pe primar în sediul instanței, unde acesta se afla pentru a contesta măsura controlului judiciar dispusă de procurorii DNA. Activistul i-a cerut edilului să facă un test antidrog, iar acesta a acceptat, deși avocatul său l-a sfătuit să refuze.

„Neconcludentă. Du-te, mă, de aici, cu prostiile tale”, i-a spus avocatul lui Marian Ceaușescu, după ce rezultatul testului antidrog a indicat „pozitiv” la consumul de cocaină.

FC Argeș solicită publicarea dialogurilor dintre arbitri, altfel amenință cu acțiuni în instanță
Ungurii râd de datoriile României: Nu îndrăznim să scriem suma. Cascadă de ironii și în trecut
test INML Negoiță

test INML Negoiță. Sursa foto: Facebook

Poziția edilului

De partea cealaltă , Robert Negoiță a negat că ar fi consumat substanțe interzise.

„Domnul meu, în viața mea nu am consumat astfel de substanțe (…) Nu-i frumos să umblați cu prostii d-astea”, a afirmat el.

„Dacă vreți să ne convingem, mergem la un spital să facem urina?”, a continuat Marian Ceaușescu.

Cazul lui Negoiță, tras la indigo cu cel al lui Băluță

O situație asemănătoare a avut loc în 2025, când același protestatar i-a oferit un test antidrog primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Testul rapid a indicat atunci un rezultat pozitiv la marijuana, însă analiza oficială realizată ulterior la INML a arătat un rezultat negativ.

Medicii și specialiștii avertizează că testele antidrog rapide, folosite în afara procedurilor medicale sau legale, nu oferă rezultate sigure. Acestea pot genera frecvent erori și pot indica rezultate fals pozitive sau fals negative. În schimb, analizele toxicologice efectuate în laborator sunt considerate concludente și au valoare medico-legală.

