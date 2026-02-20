International

Moștenitorii lui Epstein, obligați să plătească milioane de dolari victimelor

Moștenitorii lui Epstein, obligați să plătească milioane de dolari victimelorJeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video
Moștenitorii lui Jeffrey Epstein au convenit să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces colectiv intentat împotriva a doi dintre consilierii săi financiari, acuzați că l-ar fi sprijinit și ar fi fost complici la traficul sexual de femei și adolescente, potrivit Reuters.

Moștenitorii lui Epstein, obligați să plătească milioane de dolari

Procesul, inițiat în 2024, viza fostul avocat personal al lui Epstein, Darren Indyke, și fostul contabil Richard Kahn, ambii co-executori ai moștenirii acestuia. Boies Schiller Flexner, firma de avocatură care reprezintă victimele, a anunțat acordul într-un memoriu depus la tribunalul federal din Manhattan.

Dacă va fi aprobat de un judecător, înțelegerea va pune capăt litigiului și va permite victimelor să primească despăgubiri suplimentare. Moștenitorii lui Epstein au creat anterior un fond de compensare care a distribuit 121 de milioane de dolari victimelor, iar ulterior au plătit încă 49 de milioane de dolari în acorduri separate.

Susțin că sunt nevinovați

Avocatul lui Indyke și Kahn, Daniel H. Weiner, a subliniat că „nici Indyke, nici Kahn nu au recunoscut sau admis vreo abatere” în cadrul acordului.

Karyna Shuliak și Jeffrey Epstein

Karyna Shuliak și Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video

Totodată, Weiner a explicat că „deoarece nu au făcut nimic greșit, coexecutorii erau pregătiți să conteste acuzațiile împotriva lor până la proces, dar au acceptat să medieze și să soluționeze acest proces pentru a ajunge la o concluzie definitivă cu privire la orice potențiale pretenții împotriva moștenirii lui Epstein”.

Acordul va oferi, de asemenea, „o cale confidențială de ajutor financiar” pentru victimele care nu și-au soluționat încă cererile împotriva moștenirii, a adăugat avocatul.

Cum l-ar fi ajutat pe Epstein

Jeffrey Epstein a murit în august 2019, într-o închisoare din New York, moartea sa fiind declarată sinucidere. În cadrul procesului, avocații de la Boies Schiller Flexner susțin că Indyke și Kahn au contribuit la crearea unei rețele complexe de companii și conturi bancare, care i-au permis lui Epstein să-și ascundă abuzurile și să recompenseze persoanele implicate în activitățile ilegale.

Boies Schiller Flexner a reprezentat anterior victimele și în negocierile cu instituții financiare precum JPMorgan Chase și Deutsche Bank, obținând o înțelegere de 365 de milioane de dolari, după ce băncile au fost acuzate că au ignorat semnalele de avertizare privind activitățile lui Epstein.

