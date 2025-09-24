Politica

Moscova insistă să trimită observatori la alegerile parlamentare din Republica Moldova

Republica Moldova. Refuzul Chişinăului de a acredita observatori ruşi la alegerile din 28 septembrie a pus pe jar autorităţile de la Moscova.

În urma refuzului Chişinăului, Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova l-a convocat miercuri pe Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darie. Diplomaţia rusă i-a înmânat ambasadorului moldovean un „protest ferm” pentru că autorităţile dfe la Chişinău au refuzat să-i acrediteze pe observatorii ruşi.

Alegeri în Republica Moldova. Moscova şi-a adus aminte de democraţie

Federaţia Rusă a vrut să trimită pentru a monitoriza alegerile din Republica Moldova nu doar observatori în misiunea OSCE. Intenţia Moscovei a fost să trimită la 28 septembrie şi membri ai Camerei Publice a Federației Ruse.

În urma refuzului, Moscova a acuzat autorităţile de la Chişinău că au încălcat mai multe angajamente internaționale. Cum ar fi Documentul de la Copenhaga din 1990 și Convenția CSI din 2002.

„Decizia este incompatibilă cu valorile democratice la care declară că aderă conducerea moldovenească și reprezintă o nouă manifestare a cursului anti-rusesc. Acțiunile menționate ale Chișinăului subminează serios încrederea în legitimitatea alegerilor viitoare și transparența procedurii de votare”, se menționează în declarația Ministerului rus de Externe.

Ambasadorul Lilian Darii

Ambasadorul Lilian Darii. Sursa foto: Facebook

De ce Republica Moldova a refuzat acreditarea observatorilor ruşi

Chişinăul a decis să refuze acreditarea observatorilor ruşi pentru scrutinul din 28 septembrie după ce forţele de ordine şi serviciile secrete au deconspirat mai multe scheme prin care Moscova a încercat să deturneze procesul electoral. În scopul de a readuce Republica Moldova în sfera de influenţă a Kremlinului.

„Deciziile privind acreditarea observatorilor internaționali se iau conform legislației naționale și angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, în vederea garantării unui proces electoral liber, corect și transparent”, a explicat diplomaţia de la Chişinău.

Premierul Dorin Recean a declarat miercuri, în cadrul unui briefing, că Federația Rusă încearcă să submineze scrutinul parlamentar din 28 septembrie prin operațiuni subversive și planuri de destabilizare, menite să preia controlul la Chișinău.

Dorin Recean, care a subliniat că statul Republica Moldova rezistă și că autoritățile vor împiedica planul rusesc de ocupație.

