Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați s-ar fi intoxicat

Două decese în condiții suspecte au fost descoperite duminică, 22 februarie, într-un imobil din municipiul Deva. Doi bărbați au fost găsiți fără suflare în locuințele lor, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza unei posibile intoxicații, potrivit IPJ Hunedoara.

Intervenția autorităților a avut loc după ce o femeie a anunțat că o persoană apropiată nu mai răspunde la telefon și există temeri că ar putea fi decedată.

„Poliția Municipiului Deva a fost sesizată, în data de 22 februarie, de către o femeie, cu privire la faptul că o persoană nu răspunde la telefon, existând riscul ca aceasta să fie decedată”, transmite IPJ Hunedoara.

Ajunși la adresa indicată, polițiștii au intrat în apartament și au descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 63 de ani, din comuna Turdaș.

Pe parcursul verificărilor desfășurate în imobil, anchetatorii au extins cercetările și au făcut o nouă descoperire tragică. La etajul superior al clădirii a fost găsit decedat un alt bărbat, în vârstă de 38 de ani, domiciliat în Deva.

Cele două trupuri au fost preluate și transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

Cazul este investigat de polițiști, care au deschis un dosar penal pentru a lămuri împrejurările în care s-au produs cele două decese.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate împrejurările producerii evenimentului” arată un comunicat de presă al Poliției Municipiului Deva.