Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați s-ar fi intoxicat

Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați s-ar fi intoxicat
Două decese în condiții suspecte au fost descoperite duminică, 22 februarie, într-un imobil din municipiul Deva. Doi bărbați au fost găsiți fără suflare în locuințele lor, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza unei posibile intoxicații, potrivit IPJ Hunedoara.

Morți suspecte într-un bloc din Deva. Alertă dată de o femeie îngrijorată

Intervenția autorităților a avut loc după ce o femeie a anunțat că o persoană apropiată nu mai răspunde la telefon și există temeri că ar putea fi decedată.

„Poliția Municipiului Deva a fost sesizată, în data de 22 februarie, de către o femeie, cu privire la faptul că o persoană nu răspunde la telefon, existând riscul ca aceasta să fie decedată”, transmite IPJ Hunedoara.

Ajunși la adresa indicată, polițiștii au intrat în apartament și au descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 63 de ani, din comuna Turdaș.

Viscolul paralizează orașele din Nord-estul Statelor Unite. Haos în transportul public din New York
Președinția Republicii Moldova oferă explicații privind grațierea lui Nicolai Șepeli, suspect în asasinate în Ucraina
Politia nu treceți

Politia nu treceți

A doua victimă, descoperită la etajul superior

Pe parcursul verificărilor desfășurate în imobil, anchetatorii au extins cercetările și au făcut o nouă descoperire tragică. La etajul superior al clădirii a fost găsit decedat un alt bărbat, în vârstă de 38 de ani, domiciliat în Deva.

„Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat un bărbat de 63 de ani, din comuna Turdaș, decedat.

În timpul efectuării cercetărilor la fața locului, la etajul superior al imobilului a fost descoperită o altă persoană decedată, respectiv un bărbat de 38 de ani, domiciliat în municipiul Deva.”

Cele două trupuri au fost preluate și transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Cazul este investigat de polițiști, care au deschis un dosar penal pentru a lămuri împrejurările în care s-au produs cele două decese.

„Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate împrejurările producerii evenimentului” arată un comunicat de presă al Poliției Municipiului Deva.

