Mortalitatea infantilă în Europa. Cauzele pentru care mulți copii își pierd viața

În 2022, în Europa, 75.647 de copii au decedat înainte de a împlini vârsta de cinci ani din cauza unor complicații legate de nașterea prematură, asfixierea la naștere sau infecții, cauze ce ar fi fost parțial evitabile, contribuind astfel la rata mortalității infantile, conform unui raport publicat marți de Organizația Mondială a Sănătății.

Malformațiile congenitale ale inimii și sepsisul neonatal (septicemia) sunt, de asemenea, printre primele cinci cauze ale mortalității infantile, conform acestui studiu realizat în 53 de țări din Europa și Asia Centrală, inclusiv cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE), care au o populație totală de 930 de milioane de locuitori.

„Mulţi sugari şi copii mor în continuare în mod nejustificat înaintea vârstei de cinci ani”, a transmis OMS Europa în cadrul bilanțului trianual, care a fost publicat marți.

