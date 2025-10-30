Monden

Monica Anghel, în spital. Artista s-a confruntat cu probleme

Comentează știrea
Monica Anghel, în spital. Artista s-a confruntat cu problemeMonica Anghel / Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Monica Anghel a postat o fotografie de pe patul de spital, cu o perfuzie la mână. Artista nu a oferit explicații despre starea sa medicală, dar a spus că această experiență a făcut-o să aprecieze mai mult viața.

Monica Anghel, în spital

„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”.

Monica Anghel.

Monica Anghel. Sursa foto Facebook

Fanii cântăreței s-au îngrijorat și i-au scris multe mesaje emoționante pe Facebook. Aceștia au spus că speră să nu fie nimic grav și să se pună pe picioare cât mai repede.

„Sănătate multă! Sper că nu e nimic grav. Vă îmbrățișez cu drag!”

Demnitarii care ar fi lansat critici la adresa administrației Trump. Lista neagră a lui Sorin Grindeanu
Demnitarii care ar fi lansat critici la adresa administrației Trump. Lista neagră a lui Sorin Grindeanu
Călin Georgescu, despre retragerea soldaților americani: SUA arată lipsa de încredere. A ieșit scandal la Tribunalul București
Călin Georgescu, despre retragerea soldaților americani: SUA arată lipsa de încredere. A ieșit scandal la Tribunalul București

„Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să vă dea sănătate, să vă ocrotească și să vă binecuvânteze! Amin.”

„Foarte adevărat, multă sănătate!”

S-a operat în august

Nu este prima dată când Monica Anghel ajunge la spital. În luna august, artista a trecut prin două intervenții oftalmologice – implant de cristalin și corectarea dioptriilor. Ea a explicat că procedurile au fost necesare, nu un moft, și că deși a avut emoții, a avut încredere în medici.

Monica Anghel

Monica Anghel. Sursa foto: Facebook

Recuperarea a fost rapidă, iar controlul medical ulterior a confirmat că totul este în regulă. Monica se bucură acum de o vedere clară și a renunțat la ochelari, afirmând că poate vedea totul mult mai bine decât înainte.

Monica Anghel și-a schimbat viața

Artista și-a schimbat radical stilul de viață în 2024. Aceasta a slăbit 40 de kilograme și a devenit instructor de fitness cu acte în regulă. Ea a spus că a hotărât să își schimbe stilul de viață a fost o problemă gravă la nivelul coloanei.

În prezent, Monica Anghel are aceeași greutate ca la 24 de ani. Ea a spus că mănâncă în continuare carne, ouă sau brânză, însă nu le combină. Din alimentația ei nu lipsește nici salata cu roșii, brânză și lămâie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:05 - Adrian Câciu, critic față de politicile economice ale premierului Ilie Bolojan
13:57 - Real Madrid și A22 pregătesc un proces uriaș împotriva UEFA. Daune cerute: 4,5 miliarde de euro
13:48 - Monica Anghel, în spital. Artista s-a confruntat cu probleme
13:40 - Schimbare de generație în politica olandeză. Timmermans renunță la conducerea GreenLeft-Labor
13:33 - Bogdan de la Ploiești a confirmat despărțirea. Cristina Pucean, cu nervii la pământ
13:26 - Demnitarii care ar fi lansat critici la adresa administrației Trump. Lista neagră a lui Sorin Grindeanu

HAI România!

Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
It’s not a big deal. Nu e mare lucru. HAi LIVE cu Turcescu
It’s not a big deal. Nu e mare lucru. HAi LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale