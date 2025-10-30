Monica Anghel, în spital. Artista s-a confruntat cu probleme
- Emma Cristescu
- 30 octombrie 2025, 13:48
Monica Anghel a postat o fotografie de pe patul de spital, cu o perfuzie la mână. Artista nu a oferit explicații despre starea sa medicală, dar a spus că această experiență a făcut-o să aprecieze mai mult viața.
Monica Anghel, în spital
„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”.
Fanii cântăreței s-au îngrijorat și i-au scris multe mesaje emoționante pe Facebook. Aceștia au spus că speră să nu fie nimic grav și să se pună pe picioare cât mai repede.
„Sănătate multă! Sper că nu e nimic grav. Vă îmbrățișez cu drag!”
„Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să vă dea sănătate, să vă ocrotească și să vă binecuvânteze! Amin.”
„Foarte adevărat, multă sănătate!”
S-a operat în august
Nu este prima dată când Monica Anghel ajunge la spital. În luna august, artista a trecut prin două intervenții oftalmologice – implant de cristalin și corectarea dioptriilor. Ea a explicat că procedurile au fost necesare, nu un moft, și că deși a avut emoții, a avut încredere în medici.
Recuperarea a fost rapidă, iar controlul medical ulterior a confirmat că totul este în regulă. Monica se bucură acum de o vedere clară și a renunțat la ochelari, afirmând că poate vedea totul mult mai bine decât înainte.
Monica Anghel și-a schimbat viața
Artista și-a schimbat radical stilul de viață în 2024. Aceasta a slăbit 40 de kilograme și a devenit instructor de fitness cu acte în regulă. Ea a spus că a hotărât să își schimbe stilul de viață a fost o problemă gravă la nivelul coloanei.
În prezent, Monica Anghel are aceeași greutate ca la 24 de ani. Ea a spus că mănâncă în continuare carne, ouă sau brânză, însă nu le combină. Din alimentația ei nu lipsește nici salata cu roșii, brânză și lămâie.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.