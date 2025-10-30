Monica Anghel, în spital. Artista s-a confruntat cu probleme

Monica Anghel a postat o fotografie de pe patul de spital, cu o perfuzie la mână. Artista nu a oferit explicații despre starea sa medicală, dar a spus că această experiență a făcut-o să aprecieze mai mult viața.

„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”.

Fanii cântăreței s-au îngrijorat și i-au scris multe mesaje emoționante pe Facebook. Aceștia au spus că speră să nu fie nimic grav și să se pună pe picioare cât mai repede.

Nu este prima dată când Monica Anghel ajunge la spital. În luna august, artista a trecut prin două intervenții oftalmologice – implant de cristalin și corectarea dioptriilor. Ea a explicat că procedurile au fost necesare, nu un moft, și că deși a avut emoții, a avut încredere în medici.

Recuperarea a fost rapidă, iar controlul medical ulterior a confirmat că totul este în regulă. Monica se bucură acum de o vedere clară și a renunțat la ochelari, afirmând că poate vedea totul mult mai bine decât înainte.

Artista și-a schimbat radical stilul de viață în 2024. Aceasta a slăbit 40 de kilograme și a devenit instructor de fitness cu acte în regulă. Ea a spus că a hotărât să își schimbe stilul de viață a fost o problemă gravă la nivelul coloanei.

În prezent, Monica Anghel are aceeași greutate ca la 24 de ani. Ea a spus că mănâncă în continuare carne, ouă sau brânză, însă nu le combină. Din alimentația ei nu lipsește nici salata cu roșii, brânză și lămâie.