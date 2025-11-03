Moldovenii vor putea returna ambalajele din plastic, sticlă și metal și vor primi câte 2 lei pentru fiecare

Republica Moldova. Moldovenii vor putea să returneze ambalajele de băuturi din plastic, sticlă sau metal și să primească înapoi câte 2 lei pentru fiecare recipient adus la punctele de colectare. Executivul a aprobat noul sistem național de depozit pentru ambalaje, menit să reducă poluarea și să crească rata de reciclare, în conformitate cu standardele europene.

Regulamentul privind funcționarea sistemului a fost deja aprobat de Executiv și stabilește mecanismul de colectare, returnare și reciclare a ambalajelor din sticlă, plastic și metal, atât reutilizabile, cât și de unică folosință. Administratorul sistemului trebuie să asigure implicarea producătorilor care dețin împreună cel puțin 60% din volumul total de băuturi plasate pe piață în 2024.

Într-un răspuns pentru INP, depozitul va fi stabilit anual de Ministerul Mediului, pe baza propunerilor administratorului, și va fi returnat consumatorilor fie în numerar, fie sub formă de tichet valoric, la predarea ambalajelor. Punctele de colectare vor fi amplasate în interiorul sau în apropierea magazinelor, la maximum 150 de metri, și vor funcționa după același program ca unitățile comerciale. Ambalajele pot fi returnate în orice punct din țară, fără a fi necesar bonul fiscal, facilitând astfel participarea cetățenilor.

Ministerul Mediului precizează că țintele de colectare vor crește treptat: în primul an, 55% pentru ambalajele din sticlă și 60% pentru cele din plastic și metal, urmând ca în al treilea an să se atingă nivelul de 75-80%. Implementarea sistemului va fi însoțită de un amplu program de educare și informare publică, destinat atât consumatorilor, cât și producătorilor și comercianților, pentru a spori implicarea în procesul de reciclare.

70% și o rată de reciclare mult mai mare decât în statele care nu aplică un astfel de mecanism.

Sistemele de depozit pentru ambalaje sunt folosite cu succes la nivel mondial. În Germania, Suedia și Norvegia, astfel de mecanisme au redus cantitatea de deșeuri de ambalaje cu peste 70%, crescând rata de reciclare a plasticului și sticlei.

În Lituania și România, sistemele similare au stimulat economiile locale prin crearea de locuri de muncă în domeniul colectării și reciclării și au contribuit la reducerea poluării solului și a apelor. În Canada și Statele Unite, mai multe state au introdus depozitele pentru recipiente returnabile, cu rezultate similare, reducând presiunea asupra gropilor de gunoi și încurajând responsabilitatea cetățenilor.