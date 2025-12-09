Moldovenii din Marea Britanie pot obține permis britanic fără examene, cu adeverința eliberată de SP

Republica Moldova. Cetățenii moldoveni care locuiesc, muncesc sau studiază în Marea Britanie vor putea obține mai ușor permisul britanic datorită unui nou certificat emis de Agenția Servicii Publice (ASP). Adeverința confirmă autorităților britanice dreptul de a preschimba permisul moldovenesc fără a susține examene suplimentare și trebuie atașată la dosarul transmis către DVLA.

Noul model de Adeverință, numit „Certificate of Entitlement”, a fost ajustat pentru a corespunde cerințelor autorităților britanice. Adeverința poate fi ridicată de la subdiviziunile teritoriale ale ASP. Dosarele depuse deja la DVLA vor fi examinate fără a fi nevoie de noul model, deoarece autoritatea britanică va solicita direct informații de la ASP, conform Memorandumului de Înțelegere moldo-britanic.

Pentru a solicita certificatul, cetățenii trebuie să prezinte actul de identitate, cererea-tip și dovada achitării taxei (plata se poate face prin Mpay). Dacă adeverința va fi ridicată de o altă persoană, este necesară o procură. Persoanele care dețin semnătură electronică pot delega ridicarea documentului prin intermediul serviciului MPower, fără procură notarială.

Cei care nu se află în Republica Moldova pot perfectă o procură la Ambasada RM din Londra, iar persoana împuternicită va ridica adeverința de la ASP. În situații urgente, cetățenii pot trimite un email la consul.london@mfa.gov.md. În lipsa semnăturii electronice, se poate solicita o Carte de identitate la Ambasada RM în UK.

Pot moldovenii care locuiesc sau lucrează în Marea Britanie și Irlanda de Nord, studenții moldoveni din această țară, britanicii stabiliți temporar sau definitiv în Republica Moldova. Dreptul de a conduce legal în Regatul Unit fără a susține examene auto. Acces imediat la locuri de muncă care necesită permis de conducere. Recunoașterea competențelor auto dobândite în Moldova fără reconfirmări sau teste locale. Reducerea costurilor administrative legate de preschimbarea permisului.

Solicitați noua Adeverință (Certificate of Entitlement) de la ASP.

Atașați certificatul în dosarul pentru preschimbare și expediați-l către DVLA, conform instrucțiunilor britanice. Cererea trebuie depusă în termen de 5 ani de la stabilirea rezidenței.

Dacă nu puteți ridica personal adeverința în Moldova, perfectați o procură la Ambasada RM în Londra sau folosiți serviciul MPower pentru împuternicirea unei persoane din Republica Moldova.

Începând cu 1 august 2025, cetățenii moldoveni cu viză de reședință în Marea Britanie și Irlanda de Nord pot preschimba permisul moldovenesc categoria B cu unul britanic, fără a susține examene, în baza unui acord semnat între Republica Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.