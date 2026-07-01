Departamentul Comerțului al Statelor Unite a ridicat restricțiile la export impuse modelelor de inteligență artificială Fable 5 și Mythos 5 dezvoltate de Anthropic, la mai puțin de trei săptămâni după ce compania fusese obligată să suspende accesul la acestea din motive de securitate națională, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Decizia marchează o schimbare importantă în relația dintre autoritățile americane și dezvoltatorii de modele AI de ultimă generație.

Anthropic a anunțat marți că va începe restabilirea accesului la cele două modele, după ce a primit notificarea oficială din partea Departamentului Comerțului.

Măsura vine într-un context în care administrația americană intensifică supravegherea tehnologiilor avansate de inteligență artificială, pe fondul preocupărilor privind utilizarea acestora de către actori statali sau organizații care ar putea reprezenta riscuri pentru securitatea națională.

Potrivit unei scrisori transmise companiei de secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, și consultate de Reuters, guvernul a decis retragerea restricțiilor după ce Anthropic și-a asumat o serie de obligații suplimentare privind siguranța modelelor sale.

Compania s-a angajat să identifice și să gestioneze proactiv riscurile de securitate asociate modelelor Fable și Mythos, să colaboreze îndeaproape cu autoritățile americane la elaborarea protocoalelor pentru aceste sisteme și pentru viitoarele generații de modele și să informeze guvernul dacă detectează activități malițioase care implică tehnologia sa.

Totuși, Departamentul Comerțului a precizat că își rezervă dreptul de a reintroduce restricțiile dacă circumstanțele se schimbă sau dacă Anthropic nu respectă angajamentele asumate.

Deși Fable 5 și Mythos 5 sunt construite pe aceeași arhitectură de inteligență artificială, cele două produse sunt destinate unor categorii diferite de utilizatori.

Fable este versiunea destinată publicului larg și include un număr mai mare de mecanisme de protecție împotriva utilizării abuzive. În schimb, Mythos oferă capabilități extinse pentru utilizatori specializați, ceea ce a determinat autoritățile americane să acorde o atenție sporită modului în care poate fi utilizat.

Surse din cadrul companiei au declarat pentru Reuters că Anthropic a introdus între timp un nou mecanism de securitate menit să blocheze o metodă de ocolire a restricțiilor – cunoscută în domeniu drept „jailbreaking” – despre care autoritățile americane considerau că putea compromite protecțiile implementate în Fable 5.

Aceleași surse au precizat că vulnerabilitățile identificate anterior erau deja cunoscute și fuseseră remediate înainte de emiterea ordinului de restricționare.

Autoritățile americane și-au înăsprit în ultimele săptămâni controlul asupra lansării modelelor AI de frontieră, pe fondul temerilor că acestea ar putea fi exploatate de servicii de informații sau organizații din state precum China și Rusia.

Experți în securitate cibernetică avertizează că modele precum Mythos pot accelera dezvoltarea unor atacuri informatice complexe, în special împotriva infrastructurilor critice și a instituțiilor financiare care utilizează sisteme informatice vechi și puternic interconectate.

În acest context, administrația președintelui Donald Trump a semnat recent un ordin executiv prin care dezvoltatorii de modele AI considerate de ultimă generație pot transmite voluntar noile sisteme guvernului federal cu până la 30 de zile înainte de lansarea către parteneri considerați de încredere.

Anterior, guvernul american permisese accesul la Mythos doar unui număr limitat de organizații americane desemnate drept „de încredere”. În aceeași perioadă, și OpenAI a amânat lansarea publică completă a GPT-5.6, la solicitarea autorităților, limitând accesul inițial la un grup restrâns de parteneri verificați.

Deciziile administrației americane privind desemnarea organizațiilor considerate „de încredere” au fost criticate de o parte a industriei, care susține că procesul este insuficient de transparent și poate crea avantaje competitive pentru anumite companii.

Isaac Harris, director executiv al Frontier Security Institute, organizație nonprofit specializată în securitatea inteligenței artificiale, a declarat că ridicarea restricțiilor indică faptul că începe să se contureze un set de standarde privind evaluarea modelelor AI dezvoltate în Statele Unite.

În același timp, acesta a atras atenția că rămâne neclar modul în care administrația americană va trata modelele dezvoltate în China, care ar putea avea capabilități similare, dar un nivel diferit de măsuri de protecție.

Relația dintre Anthropic și autoritățile americane a fost tensionată în ultimele luni. Pentagonul a inclus anterior compania pe lista furnizorilor considerați risc pentru lanțul de aprovizionare, după ce Anthropic a refuzat ca modelele sale să fie utilizate pentru supraveghere internă în masă sau pentru sisteme autonome de armament.