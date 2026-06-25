Competiția tehnologică dintre marile puteri globale trece într-o nouă etapă, marcată de utilizarea algoritmilor avansați în apărarea și ofensiva cibernetică. Firma chineză specializată în securitate informatică, 360 Security Technology, a dezvăluit recent crearea unor instrumente bazate pe inteligență artificială, conform qz.com.

Acestea sunt promovate ca fiind replica directă a Chinei la Mythos, un model de vârf conceput de startup-ul american Anthropic. Mythos este recunoscut la nivel internațional de către comunitatea de experți drept una dintre cele mai capabile soluții tehnologice pentru detectarea breșelor de securitate din rețelele informatice.

Prezentarea oficială a noilor sisteme a avut loc în cadrul evenimentului de profil ISC.AI 2026, desfășurat la Beijing. Cu această ocazie, Zhou Hongyi, fondatorul companiei asiatice, a subliniat importanța strategică a acestor inovații, descriindu-le ca fiind elemente esențiale pentru siguranța națională.

Sistemul Mythos, adus în atenția publicului de către Anthropic în primăvara acestui an, a demonstrat o abilitate remarcabilă în localizarea rapidă a slăbiciunilor din sistemele de operare, programele de navigare pe internet și diverse alte aplicații software. Cu toate acestea, analiștii din industrie avertizează asupra caracterului dual al acestei tehnologii. Deși poate fi utilizată pentru a consolida infrastructura de protecție, ea deține, în egală măsură, potențialul de a ghida atacuri informatice de o complexitate fără precedent.

Din cauza acestor riscuri majore, autoritățile de la Washington au reacționat prompt, impunând în cursul acestei luni o blocadă asupra exporturilor unei versiuni simplificate a acestui program către parteneri internaționali, o decizie justificată prin imperativul protejării intereselor naționale.

În cadrul evenimentului de la Beijing, Zhou Hongyi a arătat publicului două aplicații noi, grupate sub umbrela conceptuală Yitian Tulong, o denumire care face trimitere directă la un cunoscut roman chinezesc de arte marțiale. Prima componentă a acestui ansamblu, denumită Tulongfeng, are ca scop identificarea în mod automat a vulnerabilităților din codurile sursă ale programelor, fiind catalogată de producători drept echivalentul chinezesc al sistemului american.

Cea de-a doua componentă, botezată Yitianzhen, a fost creată special pentru a gestiona atacurile în timp real și pentru a automatiza procedurile de răspuns în cazul unor breșe de securitate.

„Un astfel de instrument capabil să schimbe echilibrul dintre atac şi apărare în spaţiul cibernetic nu poate fi deţinut doar de alte ţări”, a declarat Zhou.

Conducătorul companiei a insistat asupra faptului că mecanismele de detectare a vulnerabilităților constituie resurse de importanță strategică majoră, capabile să asigure atât protecția rețelelor critice, cât și avantaje tactice în cazul unor acțiuni ofensive.

Noul anunț survine într-un moment în care tensiunile și rivalitatea dintre China și Statele Unite ale Americii ating cote maxime în segmentele inteligenței artificiale și securității rețelelor. De-a lungul timpului, cele două guverne și-au adresat reciproc acuzații repetate privind derularea de operațiuni de spionaj sau sabotaj informatic îndreptate împotriva unor obiective de importanță vitală.

Reprezentanții 360 Security Technology afirmă că platforma Tulongfeng a reușit deja să descopere un număr de 3.432 de vulnerabilități în diverse programe, dintre care 105 au primit confirmarea oficială din partea agențiilor guvernamentale de la Beijing. Agenția de presă Reuters a menționat însă că nu a avut posibilitatea de a valida aceste date dintr-o sursă independentă.

În ciuda succesului declarat, fondatorul companiei a recunoscut în mod deschis că produsele din China se află încă în spatele performanțelor atinse de dezvoltatorii din Statele Unite. Potrivit evaluărilorse, diferența tehnică actuală se situează în jurul unui procent de 20-30%.

Pentru a compensa acest handicap, compania a adoptat o metodologie diferită de cea din Occident, mizând pe integrarea inteligenței artificiale cu seturi masive de date specializate, intervenția experților umani și sisteme automate de control.

„Dacă Mythos este un cip de ultimă generaţie, noi construim o maşină completă care poate funcţiona non-stop şi cu mai puţine erori. Dacă abordarea americană este să creeze un hacker genial, abordarea 360 este să organizeze o întreagă echipă profesionistă de atac şi apărare”, a declarat Zhou.

Conform argumentelor aduse de companie, o astfel de abordare colectivă permite obținerea unor rezultate similare cu cele ale modelului Mythos, chiar și în absența microcipurilor avansate sau a celor mai complexe modele matematice de învățare automată. Măsurile restrictive impuse de Washington asupra livrărilor de semiconductori moderni au încetinit ritmul de inovare al companiilor chineze în ultimii ani. Statele Unite susțin că aceste decizii sunt necesare pentru a preveni utilizarea tehnologiei în scopul modernizării capacităților militare ale Beijingului. Cu toate acestea, vocile din industria chineză afirmă că distanța tehnologică s-a micșorat vizibil în ultimul an.

Dezbaterea privind rolul inteligenței artificiale în conflictele din mediul virtual capătă o amploare tot mai mare la nivel global. Anul trecut, echipa Anthropic a raportat că anumiți actori rău-intenționați au profitat de breșe identificate în propriul lor sistem, Claude, pentru a lansa atacuri împotriva a aproximativ 30 de organizații de pe glob. În paralel, datele publicate în urma unui studiu realizat de IBM și Palo Alto Networks indică faptul că 67% dintre liderii din companii s-au confruntat în ultimul an cu incidente de securitate facilitate de inteligența artificială.

Demersul celor de la 360 Security Technology scoate în evidență temerile tot mai mari ale Chinei în fața a ceea ce canalele media guvernamentale numesc potențialul distructiv fără precedent al tehnologiei americane Mythos. Acest moment confirmă o dată în plus că disputa pentru supremație dintre Beijing și Washington se mută rapid în sfera securității cibernetice ghidate de algoritmi inteligenți.