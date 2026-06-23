Industria tehnologică mondială marchează o schimbare majoră de paradigmă în cel mai recent clasament semestrial publicat de platforma de specialitate Top500. Supercomputerul chinezesc LineShine a fost declarat oficial cel mai puternic din lume, reușind o performanță istorică pentru Beijing, informează AFP.

Acest eveniment reprezintă o premieră absolută pentru o mașinărie dezvoltată în China, fiind pentru prima dată din anul 2017 când o astfel de tehnologie asiatică ocupă poziția de lider absolut în ierarhia globală.

Noua mașinărie de calcul, cunoscută și sub denumirea alternativă de Lingsheng, a reușit să surclaseze liderul anterior. LineShine l-a detronat pe El Capitan, supercomputerul american al laboratorului public Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), construit în parteneriat cu Hewlett Packard Enterprise (HPE) şi specializat în microprocesoare AMD.

Pentru a înțelege semnificația acestei realizări, trebuie menționată importanța unor astfel de sisteme în societatea modernă. Un supercomputer sau un supercalculator este o maşină concepută pentru a atinge cele mai înalte performanţe de calcul cu ajutorul tehnologiilor de vârf ale momentului. Aceste sisteme nu sunt simple calculatoare de mari dimensiuni, ci structuri complexe capabile să proceseze volume gigantice de informații într-un timp record.

Metodologia din spatele ierarhiei internaționale este extrem de riguroasă. Pentru stabilirea acestui clasament, cercetătorii din grupul aflat în spatele site-ului Top500 supun supercomputerele unui test denumit High Performance Linpack (HPL), ce constă în rezolvarea unor ecuaţii în serie. Acest test de stres digital evaluează capacitatea reală de procesare a sistemelor în condiții de sarcină maximă.

În cadrul acestor evaluări stricte, performanța înregistrată de sistemul chinezesc a fost de-a dreptul uluitoare. În timpul acestui test, LineShine a atins 2.198 exaflops pe secundă, ceea ce înseamnă că a efectuat 2.198 de miliarde de miliarde de operaţii cu virgulă într-o secundă. O asemenea viteză de calcul deschide noi orizonturi pentru cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică de ultimă generație.

Din punct de vedere logistic și hardware, infrastructura din spatele acestui succes este localizată într-un hub tehnologic de renume. Instalat în Centrul Naţional de Superinformatică din Shenzhen (NSCS), LineShine funcţionează cu procesoare chinezeşti. Este format din 47.000 de CPU (Unitate Centrală de Procesare, cel mai comun model de bază pentru cipuri), repartizate pe 92 de suporturi compartimentate.

Dincolo de cifrele impresionante legate de puterea brută, detaliile constructive ale proiectului atrag atenția specialiștilor din întreaga lume. Alegerea de a face să funcţioneze un supercomputer doar cu CPU-uri este notabilă, deoarece cvasitotalitatea celorlalte modele de vârf recurg la GPU-uri, procesoare grafice, popularizate de grupul american Nvidia, sau la alte procesatoare denumite acceleratoare, adică procesoare optimizate pentru nevoi de calcul extinse.

Această abordare chineză demonstrează că se pot obține performanțe de top și prin optimizarea masivă a arhitecturilor clasice de procesoare.

Această reușită vine după o perioadă de absență notabilă a Beijingului din prima linie a tehnologiei de calcul de înaltă performanță. Un supercomputer chinezesc nu a mai figurat în top 10 din anul 2023, ceea ce face ca saltul actual direct pe prima poziție să fie cu atât mai surprinzător pentru analiștii din domeniu.

Dincolo de puterea de calcul pură, comunitatea științifică internațională urmărește cu atenție și impactul asupra mediului pe care îl au aceste centre de date gigantice. Pe lângă clasamentul principal, bazat pe performanţe pure, cercetătorii publică mai multe alte clasamente, în special Green500, care ierarhizează supercomputerele în funcţie de consumul lor energetic la un volum de calcul comparabil.

În această secțiune dedicată sustenabilității, Europa continuă să dețină un rol de lider confirmat. La fel ca în palmaresul precedent, supercalculatorul KAIROS gestionat de CALMIP (Calcul en Midi-Pyrenees), o entitate franceză ce grupează cercetători de la CNRS şi de la Universitatea din Toulouse, s-a clasat pe primul loc în privința eficienței consumului de energie.

Miza geopolitică și militară a acestor tehnologii este una uriașă, domeniile de utilizare depășind cu mult sfera cercetării teoretice. Supercomputerele au aplicaţii concrete în cercetare, mai ales în cazul lui El Capitan, care permite efectuarea unor simulări cu arsenalul nuclear american fără a fi nevoie de teste în condiţii reale. În mod similar, noul lider mondial din Shenzhen va fi utilizat pentru proiecte strategice de importanță națională și globală.