Moarte suspectă în Cipru. Tânără din Republica Moldova, găsită moartă într-un club de noapte

O tânără mamă din Republica Moldova a fost descoperită decedată într-un club de noapte din Ciprul de Nord. Cauza morții sale rămâne încă neclară, iar autoritățile investighează circumstanțele. Poliția ia în considerare varianta unei sinucideri. În timp ce mass-media cipriotă aduce în discuție probleme legate de „sclavia sexuală” în regiune.

Tânără din Republica Moldova, găsită moartă în Cipru după promisiuni false de angajare

Rapoartele arată că tânăra din Republica Moldova ar fi fost ademenită să ajungă în Ciprul de Nord cu promisiunea unui „loc de muncă bine plătit”, în calitate de manager. După sosire, i s-ar fi confiscat pașaportul și ar fi fost obligată să lucreze într-un club de noapte.

Anastasia Melega, în vârstă de 24 de ani, era originară din orașul Căușeni și era mama unui băiețel de patru ani. Potrivit rețelelor de socializare, s-a căsătorit în 2020 și a devenit mamă în 2021. Iar acum fiul ei a rămas fără mamă.

Tânăra a fost descoperită fără viață în toaleta clubului de noapte Prenses din orașul Gerolakkos, cunoscut și sub denumirea de Alayköy.

Autoritățile nerecunoscute din regiune au clasificat decesul femeii drept o sinucidere prin spânzurare. Sugerând că ar fi fost determinată de rușinea legată de faptul că a fost obligată să lucreze în condiții de sclavie sexuală.

Organizațiile pentru drepturile omului cer o anchetă în cazul morții tinerei și măsuri împotriva exploatării femeilor

Cu toate acestea, opt organizații pentru drepturile omului au solicitat deschiderea unei anchete oficiale. Acestea au cerut verificarea clubului de noapte și a conducerii sale. Urmând ca, dacă se va dovedi implicarea lor în moartea tinerei, să fie trași la răspundere.

Într-o scrisoare comună, grupurile au declarat: „Situația actuală nu abordează problemele fundamentale legate de muncă și exploatarea sexuală cu care se confruntă femeile legate de aceste instituții”.

Scrisoarea mai subliniază că traficul de persoane este o infracțiune gravă și necesită un răspuns solid și unit pentru a combate acest fenomen. „Anastasia nu este prima victimă. Și, din păcate, nici ultima posibilă a acestor condiții îngrozitoare”, spune Erhan Arıklı, ministrul transporturilor în nordul Ciprului și lider al coaliției Partidului Renașterii. Acesta a menționat că în contextul acestui caz, a cerut „măsuri de protecție”. Subliniind că multe femei sunt aduse în regiunile ocupate sub promisiuni false de muncă. Și ulterior sunt forțate să lucreze sub constrângere, cu pașapoartele confiscate și „contractele” semnate sub presiune.

Moldoveancă condamnată la închisoare pentru trafic de persoane în Cipru

Recent, o femeie în vârstă de 27 de ani a fost condamnată la o pedeapsă de șapte ani și jumătate de închisoare. Acuzată fiind pentru trafic de persoane. Moldoveanca, alături de alți complici de origine turcă, a recrutat patru tinere pentru a le exploata sexual în cluburi de noapte din Cipru.

Procuratura Generală din Republica Moldova a anunțat că recrutarea celor patru tinere a avut loc în perioada 2016-2017. Femeia a recurs la diverse metode pentru a atrage fetele. Printre care înșelăciunea, exploatarea vulnerabilității acestora, promisiuni false și confiscarea documentelor victimelor.

Pedeapsa va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Iar pe parcursul procesului, femeia nu a recunoscut faptele comise.