Moarte suspectă. Cum a căzut un tânăr de 18 ani de la etajul 10 al unui bloc

Moarte suspectă. Cum a căzut un tânăr de 18 ani de la etajul 10 al unui bloc
Un tânăr de 18 ani a murit joi dimineață, în urma unei căderi de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Sibiu. Incidentul a avut loc în jurul orei 04:30, în zona intersecției dintre străzile Oștirii și Rahovei.

Un tânăr a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sibiu și a murit

Conform primelor informații, tânărul se afla singur în locuință în momentul tragediei. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului, care a fost tratat ca o moarte suspectă.

Polițiștii și echipajele medicale au intervenit rapid la fața locului, însă victimei nu i s-a mai putut acorda ajutor.

În noaptea dintre joi și vineri, în jurul orei 4:30, forțele de ordine și echipele medicale din Sibiu au fost chemate să intervină la intersecția dintre străzile Oștirii și Rahovei, unde un tânăr a suferit o cădere de la etajul zece al unui bloc din oraș.

La locul incidentului a fost identificat un bărbat în vârstă de 18 ani, din Sibiu

În ciuda eforturilor de resuscitare desfășurate de echipele medicale, acesta a fost declarat decedat. Potrivit unor surse judiciare, tânărul se afla singur în locuință înainte de producerea evenimentului, însă circumstanțele care au dus la cădere rămân necunoscute.

Crimă

Un tânăr a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sibiu și a murit.  Sursa foto: Pixabay

Pe 7 august, în jurul orei 04:30, prin apel la numărul de urgență 112, Poliția Sibiu a fost alertată cu privire la un incident petrecut la intersecția dintre străzile Oștirii și Rahovei din Sibiu, unde un tânăr a căzut de la etajul 10 al unui bloc de locuințe.

Poliția desfășoară în continuare cercetări pentru a stabili împrejurările exacte

La locul incidentului au sosit echipaje medicale și poliție, care au stabilit că victima este un tânăr de 18 ani din Sibiu. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, tânărul a fost declarat mort.

Poliția desfășoară în continuare cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia, potrivit declarației Isabelei Brad, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, a transmis Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, potrivit sibiu100.ro.

