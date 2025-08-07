Social Moarte suspectă. Cum a căzut un tânăr de 18 ani de la etajul 10 al unui bloc







Un tânăr de 18 ani a murit joi dimineață, în urma unei căderi de la etajul 10 al unui bloc din municipiul Sibiu. Incidentul a avut loc în jurul orei 04:30, în zona intersecției dintre străzile Oștirii și Rahovei.

Conform primelor informații, tânărul se afla singur în locuință în momentul tragediei. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului, care a fost tratat ca o moarte suspectă.

Polițiștii și echipajele medicale au intervenit rapid la fața locului, însă victimei nu i s-a mai putut acorda ajutor.

Pe 7 august, în jurul orei 04:30, prin apel la numărul de urgență 112, Poliția Sibiu a fost alertată cu privire la un incident petrecut la intersecția dintre străzile Oștirii și Rahovei din Sibiu, unde un tânăr a căzut de la etajul 10 al unui bloc de locuințe.

La locul incidentului au sosit echipaje medicale și poliție, care au stabilit că victima este un tânăr de 18 ani din Sibiu. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, tânărul a fost declarat mort.

Poliția desfășoară în continuare cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia, potrivit declarației Isabelei Brad, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, a transmis Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, potrivit sibiu100.ro.