„Moana 2”, succes de Box Office. Al doilea weekend, cu încasări de 52 de milioane de dolari

Box Office: „Moana 2” încasează 52 de milioane de dolari în al doilea weekend, „Y2K” de la A24 se prăbușește cu un debut de 2 milioane de dolari

Aventura animată „Moana 2” de la Disney a rămas alegerea de facto în cinema, încasând 52 de milioane de dolari din 4.200 de săli de film nord-americane în al doilea weekend de la lansare.

Vânzările de bilete pentru continuarea prietenoasă cu familia au scăzut cu 63% față de debutul record de Ziua Recunoștinței de 139 de milioane de dolari în perioada tradițională și 225 de milioane de dolari în timpul celor cinci zile de vacanță.

Potrivit Disney, „Moana 2” a avut cel mai mare weekend post-Thanksgiving, depășind reperul stabilit de „Frozen II” cu 35,2 milioane de dolari.

Cu toate acestea, al doilea „Frozen” a fost lansat înainte de Ziua Recunoștinței și fusese în cinematografe timp de trei weekenduri până la acel moment.

„Moana 2” va depăși încansările „Moana”

„Moana 2” a fost un mare câștig pentru proprietarii de cinematografe, având în vedere că sequel-ul plasat în Polinezia a fost inițial comandat ca o serie TV. Până acum, al doilea „Moana” a încasat 300 de milioane de dolari pe plan intern și 600 de milioane de dolari la nivel global.

În orice moment acum, va depăși încasările totale ale predecesorului său, „Moana” din 2016, cu 643 de milioane de dolari la nivel mondial. Deși filmul original a avut un succes solid la box office, fabula muzicală, care a introdus melodii catchy precum „How Far I’ll Go” și „You’re Welcome,” a explodat în popularitate pe Disney+ și a rămas unul dintre cele mai vizionate titluri pe platformele de streaming.

„Y2K”, catalogat cu scorul dezamăgitor „C-”

Singura lansare majoră a acestui weekend, comedia horror „Y2K” de la A24, nu a reușit să facă valuri în fața „Moana 2” și a altor filme rămase de la Ziua Recunoștinței.

Filmul a debutat pe locul opt cu un dezamăgitor de 2,1 milioane de dolari din 2.108 sălile de cinema.

Este unul dintre cele mai slabe începuturi ale anului pentru un film care a fost lansat în mai mult de 2.000 de locații.

Criticii și publicul au respins filmul fiind catalogat ca o catastrofă la începutul mileniului, și a obținut un dezamăgitor „C-” pe CinemaScore și un mediu de 44% „putred” pe Rotten Tomatoes.

Aceste sentimente nu prezic bine pentru publicitatea de tip „din gură în gură” pentru „Y2K,” regizat de fostul membru al „Saturday Night Live” Kyle Mooney și cu Rachel Zegler din „West Side Story” și „The Hunger Games” în rolurile principale.

„Wicked”, încasări în scădere weekendul trecut

În altă parte, la box office, adaptarea „Wicked” de la Universal a rămas atrăgătoare, cu 34,85 milioane de dolari din 3.885 de teatre în al treilea weekend pe marele ecran, în scădere cu 57% față de perioada de Ziua Recunoștinței.

Muzicalul cu buget mare a generat 320,5 milioane de dolari, ocupând locul patru în topul celor mai mari lansări interne din 2024, după „Inside Out 2” (652 milioane de dolari), „Deadpool & Wolverine” (636 milioane de dolari) și „Despicable Me 4” (361 milioane de dolari).

„Wicked” a fost mult mai popular în America de Nord comparativ cu piețele internaționale, unde filmul a adunat 135 de milioane de dolari și a crescut totalul său global la 455 de milioane de dolari.

„Gladiator II” pe locul trei la încasări, după „Moana 2” și „Wicked”

„Gladiator II” de la Paramount, pe de altă parte, a avut un succes mult mai mare în străinătate decât în Statele Unite.

Mult așteptata continuare a filmului epic câștigător al premiului Oscar din 2000, „Gladiator”, regizat de Ridley Scott, a rămas pe locul 3 cu 12,4 milioane de dolari din 3.885 de locații, înregistrând o scădere de 60% față de weekendul trecut. Aceasta aduce totalul său intern la 132,7 milioane de dolari după trei weekenduri de la lansare.

Filmul cu rating R, care a costat mai mult de 250 de milioane de dolari înainte de eforturile de promovare, a adunat 235 de milioane de dolari internațional și 368 de milioane de dolari la nivel global.

Box Office-ul începe să își revină din perioada pre-pandemică

Weekendul de după Ziua Recunoștinței este de obicei o perioadă liniștită pentru mersul la cinema, dar ofertele de anul acesta au dat uitării triptofanul și au livrat cea mai mare recompensă post-Ziua Curcanului, cu aproximativ 132 de milioane de dolari încasări totale pentru toate filmele.

Recordul anterior a fost stabilit în 2018 cu 120 de milioane de dolari în încasări totale, condus de „Ralph Breaks the Internet,” „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” și „Creed II”, conform variety.com.

Deși veniturile generale din America de Nord sunt în urma celor din perioada pre-pandemică, „Moana 2,” „Wicked” și „Gladiator II” au ajutat la reducerea deficitului de până acum, care este în prezent cu 5,3% mai mic decât în 2023 și cu 23,4% mai mic decât în 2019, conform Comscore.