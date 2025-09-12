Mișcare de amploare a NATO. Consolidarea flancului estic, amenințat de Rusia

NATO va lansa o nouă operațiune, denumită „Eastern Sentry” (Santinela de Est), pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic. Anunțul a fost făcut, azi, de secretarul general, Mark Rutte.

„Noua misiune va întări și mai mult postura Alianței de-a lungul flancului nostru estic'”, a declarat Rutte, în cadrul unei conferințe de presă comune cu generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor Aliate în Europa.

Secretarul general a mai anunțat că în această operațiune, care va fi lansată vineri seara, vor fi mobilizate resurse din partea mai multor aliați, între care Danemarca, Franța, Regatul Unit și Germania.

„Este nechibzuit și inacceptabil. Nu putem permite ca drone rusești să intre în spațiul aerian aliat”, a declarat Rutte, cu referire la incidentul petrecut în această săptămână.

„Evaluarea noastră a incidentelor de miercuri este în curs de desfășurare și, indiferent dacă acțiunile Rusiei au fost deliberate sau nu, Rusia a încălcat spațiul aerian al NATO. Indiferent dacă au fost deliberate sau nu, ele rămân periculoase și inacceptabile”, a spus Rutte.

„A fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO”, a mai afirmat secretarul general. Oficialul a atras atenția că ceea ce s-a întâmplat nu este un incident izolat. Și a amintit de situații asemănătoare, petrecute în România, Estonia, Letonia și Lituania.

De asemenea, generalul Alexus Grynkewich a afirmat că NATO va apăra fiecare centimetru al teritoriului alianței. „Polonia și cetățenii din întreaga Alianță trebuie să fie liniștiți de reacția noastră promptă din această săptămâna și de anunțul de astăzi.”

Conform MApN, noua operaţie este dedicată apărării teritoriului aliat, de la Nordul Îndepărtat până la Marea Neagră, şi demonstrează coeziunea şi unitatea NATO în faţa ameninţărilor tot mai complexe, precum şi capacitatea Alianţei de a reacţiona rapid şi eficient.

„România a susţinut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic, obiectiv reflectat în înfiinţarea celor opt grupuri de luptă şi în măsurile de vigilenţă sporită adoptate la nivel aliat. Evaluările şi analizele de securitate prezentate de România, cu privire la ameninţările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare şi descurajare pe flancul estic”, au transmis reprezentanții ministerului.