Mircea Lucescu și-a pierdut total controlul. Atitudine uluitoare a seelcționerului, la conferința de presă

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, a prefațat, astăzi, partida pe care „tricolorii” o dispută, mâine (ora 21.45 în direct la Antena 1), cu San Marino. Ultima partidă din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 va fi găzduită de arena „Ilie Oană” din Ploiești.

„Il Luce” a fost iritat la maximum, azi, la conferința de presă, după o campanie falimentară, care lăsat naționala fără nicio șansă de calificare la turneul final, pe traseul preliminariilor.

„Folosim jucători care nu joacă și care nu reușesc să țină tot jocul. Pentru mine nu există formă sportivă. Pentru mine există alergare. Să poți alerga. Să știi în permanență ce ai de făcut în diferite zone ale terenului. Dacă nu reușești să le faci, echipa pierde.

Nu am avut absolut deloc vreo discuție cu Drăguș. Nici măcar nu l-am mai văzut. Am avut o relație specială cu el. L-am susținut permanent în toată perioada asta. I-am dat antrenamente să facă”, a spus Lucescu.

Care a mai afirmat că el nu poate fi demis și va pleca de la prima reprezentativă atunci când va avea chef.

„Am crezut și cred în calitățile lui extraordinare. Rar găsești astfel de jucători. Rapiditate, tehnică, forță, dribling. Toată problema este să își pună la punct mintea de profesionist.

Dacă nu, ratează tot. De aceea nici nu am vrut să vorbesc cu el. Nu poți intra în felul acesta în teren! Sunt jucători care intră așa, fără să gândească înainte. Ca jucător profesionist trebuie să îți vizualizezi pașii pe care trebuie să îi faci în orice moment.

Eu am cea mai mare vină. Eu răspund pentru necalificare. Eu sunt responsabil pentru tot ce înseamnă rezultat. Ei sunt responsabili de joc, atât. Altceva vrei? O să mă întrebi când mă demit. Eu mă demit, nu mă demite nimeni, așa că nicio problemă!”, a continuat selecționerul.

„Am jucat cu Racovițan. A jucat foarte slab, este vinovat. Eu îl înțeleg, este al treilea fundaș central. Aici distanțele sunt mai mari. El s-a pierdut puțin. La gol trebuia să ia om la om, să își folosească corpul și mâinile, să nu îl lase să controleze mingea.

Eu sunt vinovat. Este normal. De fiecare dată șeful este vinovat. Nu am găsit soluțiile cele mai bune. Sunt vinovat și pentru că nu am primit penalty cu Bosnia, pentru că i-a dat roșu lui Drăguș (n.r. - ironic)”.

Întrebat, din nou, despre posibilitatea de-a se despărți de națională, Lucescu s-a enervat. „Am spus că nu vreau să discut despre asta. Am răspuns, mă tot frecați ca să spun același lucru, că nu o să mai fiu. Nu se poate”.