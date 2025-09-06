Sport Mircea Lucescu, după înfrângerea cu Canada: Dacă elimini golurile, sunt mulțumit de joc







Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, vineri seară, după înfrângerea suferită de echipa națională a României în fața Canadei, scor 0-3, că este mulţumit de jocul tricolorilor, dacă nu se iau în calcul cele trei goluri primite. În schimb, Nicolae Stanciu a spus că meciul a fost o rușine și și-a cerut scuze.

„O victorie meritată a Canadei, la care noi am contribuit destul de serios prin greşelile pe care le-am făcut. Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulţumit de jocul echipei, împotriva unei echipe cu jucători care evoluează la echipe foarte mari. În repriza a doua am controlat mai bine jocul. Ştiam că o să fie aşa de greu după o perioadă lungă în care băieţii nu s-au văzut.

Au reuşit să pună în pericol poarta adversă. Sigur, eliminând greşelile. La primul gol, marcaj aiurea. Ţine de puterea de concentrare a jucătorilor şi la respectul lor pentru indicaţiile de joc. Pe urmă greşeala de la golul 2, incredibilă. Un portar îşi poate permite chestia asta, poate, în zona laterală, nu în cea centrală. A fost prea relaxat, pesemne gândul lor e la meciul de miercuri”, a declara Lucescu la Antena 1.

La rândul său, Nicolae Stanciu a avut un mesaj dur după eșec. Căpitanul echipei naționale și-a asumat responsabilitatea și le-a cerut scuze fanilor:

„E ruşinos. Îmi cer scuze în faţa fanilor care au fost prezenţi pe stadion şi tuturor românilor. E un rezultat ruşinos să pierzi 0-3 acasă. Toate nu s-au legat în această seară. Am fost lipsiţi de agresivitate în joc. Sunt primul care îşi asumă acest eşec! Acum nu avem altceva de făcut, decât să ne revenim, să fim bine.”

Mijlocașul a explicat că moralul echipei este afectat, dar a promis o schimbare în meciul următor: „Nu e bine niciodată când suferi o asemenea înfrângere, mai ales când îmbraci tricoul echipei naţionale. De aceea îmi cer scuze tuturor suporterilor români. Fotbalul îţi dă câteodată a doua şansă, noi o avem peste câteva zile, în Cipru. Toţi trebuie să ne privim în oglindă, să fim sinceri cu noi. Astăzi nu am jucat ceea ce ne-am dorit. Toţi vom încerca să ne ridicăm nivelul şi să fim bine în Cipru.”

Naționala României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat împotriva Canadei. Un moment-cheie al jocului a fost eroarea gravă a portarului Horaţiu Moldovan, care a greșit impardonabil la al doilea gol al adversarilor.

„Nu mai e bun acum moralul, încercăm să ne revenim. Pentru mine un eşec la echipa naţională este de 100 de ori mai rău decât unul la echipa de club. Trebuie să ne privim pe noi, să vedem ce am făcut, ce putem face mai bine în aceste două, trei zile pe care le avem. Trebuie să arătăm altfel în Cipru”, a conchis Stanciu.