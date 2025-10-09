Mircea Cărtărescu, după ce a pierdut Premiul Nobel pentru Literatură: Împreună ne-nțelegem

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat unul dintre favoriții la Premiul Nobel pentru Literatură, a publicat o fotografie în care apare lângă statuia lui James Joyce, după ce distincția i-a revenit autorului maghiar László Krasznahorkai. „Împreună ne-nţelegem, Ne uneşte-aceeaşi soartă”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

După ce, în 2024, Premiul Nobel pentru Literatură i-a revenit scriitoarei sud-coreene Han Kang, prima femeie asiatică distinsă cu această onoare, Academia Suedeză a ales în acest an un autor european.

Mai mulți critici literari i-au menționat printre favoriți la Premiul Nobel pentru Literatură pe australianul Gerald Murnane, românul Mircea Cărtărescu, maghiarul Péter Nádas și elvețianul Christian Kracht. Numele lui Salman Rushdie și Haruki Murakami apar, de asemenea, aproape în fiecare an pe lista nominalizaților.

Printre marii scriitori ai lumii care nu au primit Premiul Nobel pentru Literatură se numără Lev Tolstoi și Virginia Woolf. Jean-Paul Sartre a refuzat distincția, iar Boris Pasternak a fost constrâns să facă același lucru.

Premiul Nobel pentru Literatură din 2025 a fost acordat, joi, scriitorului maghiar László Krasznahorkai „pentru opera sa convingătoare și vizionară, care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

László Krasznahorkai s-a născut în 1954, în orașul Gyula din sud-estul Ungariei, aproape de granița cu România. Prima sa carte, romanul „Sátántangó”, publicat în 1985, are ca decor o zonă rurală izolată, asemănătoare celei natale, și a marcat debutul său literar, devenind rapid un succes în Ungaria.

Krasznahorkai este unul dintre cei mai apreciați prozatori și scenariști maghiari contemporani. A absolvit facultatea de filologie, unde a realizat o lucrare despre opera scriitorului Sándor Márai, iar după finalizarea studiilor a devenit scriitor profesionist.

Acesta a colaborat cu regizorul maghiar Béla Tarr, parteneriat din care au rezultat filme precum „Sátántangó” și „Calul din Torino”. De-a lungul carierei, a fost distins cu numeroase premii importante din Ungaria și din străinătate, printre care Man Booker International Prize, Best Translated Book Award, National Book Award for Translated Literature și Europäischer Literaturpreis.