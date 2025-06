Actualitate Mircea Badea, acuzații la adresa lui Nicușor Dan: Abuz și dictatură







Prezentatorul Mircea Badea l-a acuzat pe președintele României, Nicușor Dan, că „reînvie Binomul SRI-Procurorei”. Prezentatorul TV acuză că acesta vrea să își terorizeze adversarii cu ajutorul serviciilor secrete.

Mircea Badea, acuzații la adresa lui Nicușor Dan

„Nicușor Dan reînvie Binomul SRI-Procurorei, instrument de teroare, abuz și dictatură pe vremea lui Petrov. Legitimează monstruozitatea exact ca Petrov cu o lozincă pentru cretini sau pentru cei născuți de curând, în aplauzele slugilor eterne gen Fota”, scrie Badea pe X.

A recunoscut că-l știe pe Pahonțu

Președintele României a fost întrebat miercuri într-o conferință de presă dacă l-a cunoscut pe generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP) din ultimii 20 de ani. „Desigur, da!”, a răspuns Dan.

La scurt timp, acesta a fost întrebat ce va face Pahonțu în mandatul de președinte al lui Nicușor Dan, ținând cont de faptul că acum 6 luni s-a comunicat că generalul a fost trecut în rezervă ca militar, dar că rămâne în funcție de director SPP în calitate de civil, iar acest lucru ar fi în contradicție cu echilibrarea bugetului, pentru că Pahonțu va încasa și pensiie și salariu din sistemul public, dar și ținând cont de faptul că generalul Lucian Pahonțu conduce SPP de 20 de ani.

Ce planuri are Nicușor Dan

Președintele României a declarat că este bine să colaboreze cu Pahonțu, dar că va face o evaluare după ce va scăpa de problemele de guvern și buget.

„Evident că l-am cunoscut (pe Pahonțu - n.r.) pentru că e vorba de omul care are atribuții în privința securității mele personale a acestei instituții și e bine că trebuie să colaborăm. O să am o evaluare, așa cum o să am o evaluare pe activitatea serviciilor în general, pe care n-am făcut-o până acum”, a răspuns Nicușor Dan.