Mircea Abrudean: România nu își permite experimente politice într-un context global instabil

Mircea Abrudean: România nu își permite experimente politice într-un context global instabil
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, avertizează că, într-un context internațional marcat de instabilitate accentuată, România nu își poate permite improvizații politice sau crize generate artificial. Potrivit acestuia, statul român are nevoie de forță instituțională și coerență, nu de slăbiciuni interne alimentate de calcule electorale pe termen scurt, care pot vulnerabiliza poziția țării pe plan extern.

Mircea Abrudean, apel la stabilitate într-un context internațional tensionat

„Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent - cu războaie în vecinătate, tensiuni geopolitice majore şi presiuni economice globale - România nu îşi poate permite experimente politice, improvizaţii sau crize artificiale”, afirmă Abrudean într-o postare publicată pe Facebook.

În opinia sa, perioada actuală impune mai mult ca oricând stabilitate politică, instituții solide și o formulă de guvernare predictibilă, capabilă să ofere siguranță atât cetățenilor, cât și mediului de afaceri și partenerilor internaționali ai României. Liderul liberal atrage atenția că lipsa de coerență internă poate avea efecte directe asupra credibilității externe a statului român.

Ce presupune responsabilitatea politică

Mircea Abrudean subliniază că, în actualul context internațional complicat, responsabilitatea politică presupune funcționarea eficientă a statului, evitarea blocajelor și a conflictelor permanente, precum și adoptarea unor decizii clare și asumate. De asemenea, el evidențiază importanța continuității în politicile economice și de securitate și a respectării angajamentelor asumate de România în cadrul Uniunii Europene și al NATO.

Miza unității într-un moment critic

„România are nevoie de un stat capabil să reziste şocurilor externe, nu slăbit din interior de calcule electorale pe termen scurt. Crearea de fracturi în societate şi alimentarea disensiunilor nu fac decât să slăbească România. Acum este momentul pentru responsabilitate, maturitate politică şi consolidarea direcţiei euroatlantice a ţării”, conchide președintele Senatului.

