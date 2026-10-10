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Mirabela Grădinaru, mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune”

Mirabela Grădinaru, mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune”Mirabela Grădinaru. Sursă foto: Facebook
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Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a transmis sâmbătă, 10 octombrie, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, în care a îndemnat la mai multă empatie față de persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale.

Mirabela Grădinaru: Vreau să vorbim despre ceva ce ne privește pe fiecare dintre noi

Aceasta a subliniat că solicitarea ajutorului nu trebuie privită ca un semn de slăbiciune, ci ca un gest de curaj și de grijă față de propria viață.

Mesajul a fost publicat pe pagina de Facebook „România în lumină”, un proiect al Administrației Prezidențiale care își propune să încurajeze dialogul dintre instituțiile statului, societatea civilă și specialiști din diferite domenii.

„Astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății Mintale, vreau să vorbim despre ceva ce ne privește pe fiecare dintre noi. Despre felul în care ne simțim, despre grijile pe care le purtăm și despre curajul de a spune atunci când avem nevoie: «Nu sunt bine. Am nevoie de ajutor»”, a transmis Mirabela Grădinaru.

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Apel la empatie și sprijin pentru copii și adolescenți

Partenera președintelui a atras atenția că suferința emoțională nu este întotdeauna vizibilă și că, uneori, în spatele aparenței de normalitate se pot ascunde îngrijorări sau dificultăți despre care cei din jur nu știu.

„Uneori, în spatele unui zâmbet se află o îngrijorare. În spatele unui copil tăcut poate fi o teamă. În spatele unui om care pare puternic se poate ascunde o luptă despre care nimeni nu știe”, a afirmat aceasta.

Mirabela Grădinaru: A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune

Mirabela Grădinaru a subliniat că persoanele aflate în perioade dificile au nevoie să fie ascultate fără prejudecăți și fără teama de a fi judecate. Ea a îndemnat oamenii să acorde mai multă atenție celor din jur și să fie pregătiți să ofere sprijin atunci când este nevoie.

„A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune. Este un act de curaj și de grijă față de propria viață”, a precizat aceasta.

Un accent deosebit a fost pus pe nevoile copiilor și adolescenților, care trebuie să știe că emoțiile lor contează și că pot vorbi deschis despre problemele cu care se confruntă, fără să treacă singuri prin momente dificile.

În încheiere, Mirabela Grădinaru a pledat pentru o societate în care sănătatea mintală este abordată cu înțelegere și empatie, nu prin stigmatizare. Ea a transmis că inclusiv un gest simplu de susținere poate conta pentru cineva care trece printr-o perioadă grea.

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