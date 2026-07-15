Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, se va implica în acțiunile umanitare desfășurate de Fundația Olena Zelenska, a anunțat miercuri șeful statului, potrivit declarațiilor făcute la Kiev.

Anunțul a fost făcut în timpul vizitei oficiale a președintelui român în capitala Ucrainei, unde Nicușor Dan a fost întrebat dacă partenera sa va participa la inițiativele coordonate de Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Președintele a confirmat că implicarea va avea loc atât în România, cât și în plan internațional.

Întrebat despre o posibilă colaborare a Mirabelei Grădinaru cu fundația condusă de Olena Zelenska, președintele României a răspuns simplu: „Răspunsul este afirmativ”.

El a precizat că aceasta va participa la acțiuni și evenimente dedicate unor teme sociale și educaționale, atât în țară, cât și în străinătate.

„Mirabela Grădinaru va participa și intern, și internațional la tipul acesta de manifestări, pentru că este un subiect care o preocupă și cred că este important pentru societate”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a amintit că Mirabela Grădinaru a participat anterior la reuniunea organizată la Washington de soția președintelui Statelor Unite, precum și la programul dedicat partenerilor șefilor de stat și de guvern desfășurat la Ankara.

Potrivit președintelui, în cadrul acestor întâlniri au fost abordate două teme majore: impactul tehnologiei asupra educației și protejarea copiilor de efectele nocive ale utilizării excesive a tehnologiei, precum și prevenirea diferitelor forme de dependență.

„Toate aceste întâlniri au avut ca subiect educația din două perspective. Una, interferența cu tehnologia și cum putem să protejăm copiii de efectele nocive ale tehnologiei, iar a doua, dependențele. Cumva, și tehnologia poate să fie o dependență”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele României a anunțat și că Mirabela Grădinaru va participa la evenimentele organizate la Kiev pe 24 august, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.

Săptămâna trecută, Mirabela Grădinaru a fost prezentă la Ankara, unde a participat la programul organizat de Emine Erdoğan în marja Summitului NATO. Cu acel prilej, ea a prezentat proiectul „România în Lumină”, derulat de Administrația Prezidențială, și a pledat pentru protejarea copiilor în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei.