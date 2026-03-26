Mirabela Grădinaru, întâlnire cu medicii români din Statele Unite. Discuții despre prevenirea adicțiilor la copii

Partenera președintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat la Washington, D.C., la o întâlnire cu medici români din Statele Unite, unde au fost abordate soluții pentru prevenirea și tratarea adicțiilor în rândul copiilor și adolescenților.

Potrivit Administraţia Prezidenţială, întâlnirea a fost organizată de Mirabela Grădinaru, alături de consilierii de stat Ana Maria Geană și Diana Punga, precum și de ambasadorul Alexandru Muraru.

Discuțiile au reunit specialiști români din SUA implicați în prevenirea și tratarea adicțiilor, dar și în domeniul protecției sănătății copiilor. Tema centrală a fost gestionarea fenomenului adicțiilor, atât cele legate de consumul de substanțe, cât și cele generate de utilizarea tehnologiei.

Participanții au analizat mai multe direcții de acțiune pentru îmbunătățirea răspunsului la acest fenomen, inclusiv cooperarea între România și Statele Unite.

„Discuţiile au evidenţiat importanţa prevenţiei, a intervenţiei timpurii, a abordării multidisciplinare şi a cooperării între sistemele de sănătate, educaţie şi protecţie socială, pentru a proteja copiii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate. În cadrul întâlnirii au fost analizate posibilităţi concrete de cooperare între România şi Statele Unite, precum schimburi de bune practici privind programele de prevenţie şi tratament derulate în centrele americane; organizarea unor stagii de observaţie şi a unui program de mentorat pentru medici români în cadrul echipelor multidisciplinare din SUA; stabilirea unui format regulat de dialog între medici pentru actualizarea metodelor de prevenire şi tratament în rândul copiilor şi adolescenţilor în linie cu cele mai noi evoluţii în cercetare şi ridicarea barierelor de echivalare a diplomelor pentru a facilita transferul de cunoştinţe şi întoarcerea în România a medicilor care îşi doresc să revină în ţară”, se arată în comunicatul oficial.

Medicii români stabiliți în Statele Unite au transmis că sunt dispuși să sprijine România prin experiența acumulată și prin implicarea în dezvoltarea de politici publice. Aceștia au arătat că abordarea fenomenului adicțiilor nu poate fi limitată doar la intervenția medicală.

”Mai mult, aceştia au subliniat că au foarte mult respect pentru expertiza medicilor din România, dar că este important să înţelegem că răspunsul nu poate fi doar medical. Avem nevoie de educaţie, de implicarea familiilor, de responsabilitatea platformelor digitale şi de politici publice care să protejeze, nu doar să reacţioneze”, subliniază sursa citată.

Potrivit Administrației Prezidențiale, concluziile întâlnirii au evidențiat necesitatea tratării prevenției adicțiilor ca prioritate, la intersecția dintre sănătate, educație și politici sociale.

De asemenea, a fost subliniat rolul cooperării internaționale în dezvoltarea unor soluții sustenabile, adaptate noilor provocări din acest domeniu.