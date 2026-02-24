Minnesota, iadul mutilării genitale feminine. Autoritățile statale ascund situația femeilor somaleze

În Statele Unite ale Americii, mai mult de 500.000 de femei și fete trăiesc cu efectele mutilării genitale feminine (FGM/C), o procedură care implică îndepărtarea totală sau parțială a organelor genitale exterioare pentru motive non-medicale.

Această estimare se bazează pe analiza statistică a persoanelor provenite din comunități cu prevalență ridicată a FGM, combinată cu date demografice din Statele Unite.

În pofida acestei estimări semnificative, statul Minnesota — care găzduiește una dintre cele mai numeroase comunități de imigranți somalezi din SUA — nu are nicio condamnare penală consemnată pentru aplicarea mutilării genitale feminine, deși legea statală în vigoare din 1994 pedepsește explicit astfel de practici.

Această discrepanță între legea existentă și practicile de aplicare a acesteia a ridicat îngrijorări în rândul experților, lucrătorilor în domeniul sănătății și apărătorilor drepturilor omului — atât în interiorul statului american, cât și la nivel internațional.

Mutilarea genitală feminină (FGM/C) este definită ca orice procedură care implică alterarea sau vătămarea organelor genitale externe feminine din motive non-medicale, de obicei efectuată în comunități ca parte a tradițiilor sociale sau culturale.

Organizațiile globale precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UNICEF clasifică FGM ca o încălcare a drepturilor omului, precizând că nu există beneficii medicale ale practicii și că aceasta poate avea consecințe grave pe termen lung asupra sănătății fizice și psihologice a femeilor și fetelor.

La nivel federal în Statele Unite, legislația împotriva FGM/C a fost adoptată în 1996 și actualizată prin STOP FGM Act în 2020, ceea ce face ilegală efectuarea, tentativa sau conspirația de a efectua mutilarea genitală feminină asupra unei persoane sub 18 ani, precum și trimiterea intenționată a unei persoane în străinătate în scopul efectuării acesteia.

Legea federală specifică, 18 U.S.C. § 116, precizează că consimțământul părinților sau motivele culturale sau religioase nu reprezintă o excepție legală de la incriminare.

Statele individuale din SUA completează această legislație federală, iar aproximativ 41 de state — inclusiv Minnesota — au adoptat legi statale împotriva FGM.

În Minnesota, practica mutilării genitale feminine a fost declarată infracțiune penală încă din 1994, iar aceasta este clasificată ca un delict grav (felony), pedepsit prin legea statală.

Totuși, o revizuire a registrelor publice ale instanțelor din stat, anunțurilor de aplicare a legii și documentelor de disciplinare profesională nu a identificat nicio condamnare penală sau sancțiune legată de FGM în Minnesota.

Autoritățile judiciare și procurorii statului au declarat, pe rând, că nu există cazuri cunoscute sau înregistrate de urmărire penală pentru această practică.

Departamentul de Sănătate din Minnesota a declarat pentru presă că nu colectează date specifice privind FGM, ceea ce evidențiază dificultatea de a observa, urmări sau măsura acest fenomen în mod direct.

Această situație a generat întrebări despre eficacitatea aplicării legii și modul în care autoritățile își urmăresc responsabilitățile privind protecția fetelor și femeilor vulnerabile.

Conform unei analize a Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), publicată în 2016, peste 500.000 de femei și fete din Statele Unite trăiesc cu consecințele mutilării genitale feminine sau sunt la risc de a fi supuse unei astfel de practici. Estimarea se bazează pe combinația dintre prevalența FGM în țările de origine și populația de imigranți din SUA.

În Minnesota, comunitatea somaleză este una dintre cele mai numeroase din țară, iar în Somalia, aproximativ 98% dintre femeile cu vârste între 15 și 49 de ani declară că au suferit FGM.

Experții notează că prevalența ridicată în țările de origine nu înseamnă în mod automat că practica se întâmplă în aceeași măsură pe teritoriul american, dar ele indică riscuri și motive pentru a menține vigilența și monitorizarea.

La nivel național, cele mai multe cazuri legate de mutilarea genitală feminină au fost rare:

Primul caz de condamnare cunoscut în SUA s-a înregistrat în 2006, când Khalid Adem, un bărbat de origine etiopiană, a fost condamnat pentru acte de cruzime asupra copilului după ce a excizat clitorisul fiicei sale de 2 ani.

În 2017, un dosar federal de amploare a fost intentat în Michigan, unde Dr. Jumana Nagarwala a fost acuzată că ar fi efectuat mutilări pe două fete aduse din Minnesota, însă cazua a fost ulterior abandonată după ce un judecător federal a decis că vechea lege federală din 1996 era neconstituțională.

Această hotărâre a evidențiat, la acel moment, problema jurisdictiei federale și a rolului statelor în pedepsirea practicii. Ulterior, legea federală a fost consolidată în 2020 sub STOP FGM Act pentru a clarifica autoritatea legislativă de a urmări penal astfel de infracțiuni.

Experții juridici și apărătorii drepturilor omului raportează că multe cazuri pot rămâne nedetectate din cauza naturii ascunse a practicii.

FGM poate fi efectuată în comunități restrânse sau transnaționale, iar membrii familiilor, prietenii sau persoane din aceleași cercuri culturale pot fi implicați.

Alte probleme semnalate includ:

Stigma și tăcerea în rândul supraviețuitoarelor și familiilor, ceea ce face dificilă raportarea către autorități.

Lipsa de date colectate de instituțiile de sănătate și sociale, ceea ce limitează capacitatea oficială de a monitoriza fenomenul.

Temeri privind implicarea autorităților sau repercusiuni asupra statutului imigranților, ceea ce poate descuraja victimizele să ceară ajutor.

Pe plan global, mai mult de 200 de milioane de femei și fete au trăit cu efectele mutilării genitale în țările lor de origine, potrivit estimărilor ONU.

Organizațiile internaționale, precum ONU și OMS, au declarat FGM o încălcare a drepturilor umane și o formă de violență împotriva femeilor și fetelor.

Ele promovează campanii internaționale pentru abolirea acestei practici și marchează Ziua Internațională de Toleranță Zero pentru Mutilarea Genitală Femeilor în fiecare an.

În Minnesota, în 2026 legislatorii statali au propus crearea unui „grup de lucru pentru prevenirea mutilării genitale feminine”. Această propunere legislativă reflectă preocupările unora dintre reprezentanții comunității și ale legislatorilor cu privire la faptul că practica ar putea exista, dar nu este detectată sau raportată oficial.

Inițiativa a fost susținută de legislatori din diverse partide, dar a întâmpinat și opoziție. Criticii au afirmat că dezbaterea legislativă trebuie să fie atentă și sensibilă la comunitățile afectate.

Experții în politici publice și drepturile omului subliniază că eforturile de combatere a mutilării genitale feminine necesită un echilibru între aplicarea strictă a legii și programe de educație și sprijin cultural.

Unele organizații internaționale colaborează cu autoritățile statale și locale pentru:

Campanii de informare și prevenție în comunități cu risc;

Servicii medicale și psihologice pentru supraviețuitoare;

Formarea profesioniștilor din sănătate pentru a recunoaște și raporta cazurile.

Aceste măsuri pot contribui la îmbunătățirea protecției fetelor și femeilor și la consolidarea aplicării legii într-un mod care respectă demnitatea și drepturile tuturor persoanelor implicate.

Deși legile împotriva mutilării genitale feminine există atât la nivel federal, cât și la nivelul statului Minnesota, absența unor condamnări penale consemnate ridică întrebări importante privind modul de aplicare a legislației și modalitățile de monitorizare a acestui fenomen.

Datele internaționale sugerează că FGM rămâne o problemă serioasă de sănătate publică și de drepturile omului, care necesită cooperare între autorități, organizații non-guvernamentale și comunități pentru a fi abordată eficient în contextul american și global.