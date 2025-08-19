Ministrul de Externe Oana Țoiu nu știe cum îl cheamă pe președintele Ucrainei

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a remarcat printr-o serie de gafe strategice, în direct, la televiziunea națională TVR Info. Ea l-a numit pe președintele Zelenski „Vladimir” și a făcut un dezacord nedemn pentru un vorbitor public, de rang înalt: „România este printre țările care ARE”.

Oana Țoiu (USR), ministrul de Externe al României, a avut o prestație discutabilă la postul național de televiziune. Ea a participat la emisiunea ”Culoarele Puterii”, difuzată în data de 17 August 2025.

Prestația ministrului poate fi caracterizată printr-o lipsă de coerență a poziționării externe a României, în contextul actual internațional. Ea a comis niște greșeli cu referire la președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, chiar cu o zi înainte de întâlnirea istorică de la Casa Albă, cu Donald Trump.

L-a numit pe președintele Ucrainei ”Vladimir” sau ”Zelinske”.

Dincolo de prestația slabă pe politică externă, Oana Țoiu s-a exprimat cu dificultate. Mai grav, ea a comis greșeli gramaticale și a făcut un dezacord gramatical nedemn de un vorbitor public, de rang înalt.

România este printre țările care ARE și trebuie să continue o poziție fermă pe o Uniune Europeană puternică

Redăm, mai jos, alte fragmente notabile din prestația Ministrului de Externe al României: