Ministrul de Externe Oana Țoiu nu știe cum îl cheamă pe președintele Ucrainei
- Alex Ichim
- 19 august 2025, 11:50
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a remarcat printr-o serie de gafe strategice, în direct, la televiziunea națională TVR Info. Ea l-a numit pe președintele Zelenski „Vladimir” și a făcut un dezacord nedemn pentru un vorbitor public, de rang înalt: „România este printre țările care ARE”.
Ministrul român de Externe nu știe cum îl cheamă pe Zelinski
Oana Țoiu (USR), ministrul de Externe al României, a avut o prestație discutabilă la postul național de televiziune. Ea a participat la emisiunea ”Culoarele Puterii”, difuzată în data de 17 August 2025.
Prestația ministrului poate fi caracterizată printr-o lipsă de coerență a poziționării externe a României, în contextul actual internațional. Ea a comis niște greșeli cu referire la președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, chiar cu o zi înainte de întâlnirea istorică de la Casa Albă, cu Donald Trump.
L-a numit pe președintele Ucrainei ”Vladimir” sau ”Zelinske”.
Prestație discutabilă la postul național de televiziune
Dincolo de prestația slabă pe politică externă, Oana Țoiu s-a exprimat cu dificultate. Mai grav, ea a comis greșeli gramaticale și a făcut un dezacord gramatical nedemn de un vorbitor public, de rang înalt.
România este printre țările care ARE și trebuie să continue o poziție fermă pe o Uniune Europeană puternică
Redăm, mai jos, alte fragmente notabile din prestația Ministrului de Externe al României:
- „Sunt de acord cu un anume tip de ambiție care crește în aceste zile față de prezența României. Cred că este preferabil unei atitudini care a fost prezentă mai mulți ani de zile de a accepta un rol, încerc să-l definesc într-un fel politicos”.
- România este printre țările care ARE și trebuie să continue o poziție fermă pe o Uniune Europeană puternică”.
- „Noi, la nivelul Uniunii Europene, împreună cu președintele Vladimir Zelenski (...)”
- „Perspectiva noastră și ‘prespectiva’ președintelui Vladimir Zelenski este că este improbabil să se ajungă rapid la un acord dacă cerințele sunt multiple și complexe”.
- „Există o deschidere din partea liderilor europeni și a lu ‘Vladimir Zelinske’ de a discuta și despre durata negocierilor”.
