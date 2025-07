Ministrul Sănătății s-a dus să mănânce în spitalul din Târgu Mureș

În acest weekend, ministrul Sănătății se află la Târgu Mureș. Acolo unde a vizitat șantierele spitalelor aflate în construcție, dar s-a dus și să-i încurajeze pe candidații care, azi, au dat admitere la Medicină. Între timp a vrut să vadă și ce mănâncă pacienții. "Așa cum am promis, iau masa alături de managerii spitalelor. Exact cu aceeași mâncare pe care o primesc pacienții! Astăzi, în timpul vizitei oficiale la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, am verificat atât stadiul investițiilor în derulare, cât și condițiile din bucătăria spitalului", a spus ministrul.

Pentru a se convinge că mănâncă ceea ce li se oferă și pacienților, ministrul a fost și în saloane. "Mâncarea este preparată corespunzător, servirea este impecabilă. Iar respectul față de pacient se vede în fiecare detaliu.Pentru a mă convinge că am primit exact aceeași mâncare ca pacienții, am vizitat un salon din Secția de Ortopedie și am discutat direct cu bolnavii internați. M-am convins: Se poate!", e concluzia lui Alexandru Rogobete, la Târgu Mureș. Ministrul știe însă că nu peste tot se întâmplă la fel.