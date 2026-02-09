Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, vizită de lucru la Londra

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, începe luni o vizită de lucru de două zile la Londra, programată între 9 și 10 februarie 2026. Vizita are ca scop consolidarea relațiilor dintre România și Marea Britanie, unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai țării noastre.

Pe parcursul vizitei de la Universitatea Oxford, Oana Țoiu va avea întâlniri cu omologul său britanic, va discuta cu reprezentanții comunității românești și va participa la evenimente academice și dezbateri internaționale, care subliniază importanța dialogului politic și cultural.

Unul dintre punctele principale ale vizitei va fi întâlnirea cu Yvette Cooper. Discuțiile vor aborda subiecte de interes comun, precum cooperarea politică și diplomatică, dezvoltarea relațiilor economice și sprijinul pentru Ucraina, dar și securitatea regională și transatlantică.

Ministrul român va explora și modalitățile de consolidare a cooperării parlamentare dintre cele două țări, în cadrul întâlnirilor cu membri ai Grupului interparlamentar pentru România (APPG). Aceasta va sprijini schimbul de bune practici și dialogul politic între România și Regatul Unit, relatează mae.ro.

Comunitatea românească din Londra va avea, de asemenea, un rol important în vizită. Ministrul Oana Ţoiu se va întâlni cu reprezentanți ai românilor din Marea Britanie pentru a discuta despre prioritățile și preocupările acestora.

În domeniul educațional, oficialul român va vizita Universitatea Oxford, unde funcționează Lectoratul de limba română, finanțat de Guvernul României. Lectoratul promovează studiul limbii și culturii românești și este parte integrantă a Facultății de Lingvistică, Filologie și Fonetică.

La Colegiul Trinity din Oxford, ministrul va participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of Foreign Affairs”. Tema centrală va fi politica externă a României în contextul crizelor globale și contribuția țării la securitate și stabilitate regională.

Vizita include și o prelegere la Chatham House, renumitul think-tank britanic. Aici, Oana Ţoiu va prezenta poziția României pe teme precum securitatea europeană, amenințările hibride și consolidarea rezilienței transatlantice. De asemenea, va participa la Conferința „London: Capital, Infrastructure, and Energy Security”, găzduită de Ambasada României.

Ministerul Afacerilor Externe subliniază că vizita reafirmă angajamentul ferm al României pentru dialog, cooperare și parteneriate solide, în contextul provocărilor de securitate și schimbărilor geopolitice globale.

Componenta vizitei dedicată comunității românești evidențiază eforturile constante ale României de a menține legătura cu cetățenii săi din Diaspora și de a le sprijini interesele, contribuind astfel la promovarea imaginii țării în străinătate.