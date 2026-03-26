Miniștrii comerțului se reunesc în Camerun pentru reformarea World Trade Organization

Miniștrii comerțului din mai multe state ale lumii se reunesc joi la Yaoundé, în Camerun, pentru o serie de discuții considerate esențiale privind reformarea World Trade Organization (WTO), potrivit Reuters.

Întâlnirea, care se desfășoară pe parcursul a patru zile, are loc într-un context marcat de tensiuni geopolitice și economice, dar și de îngrijorări tot mai mari privind viitorul sistemului comercial multilateral.

Potrivit unor diplomați și oficiali din domeniul comerțului, absența unui acord concret ar putea determina unele state să stabilească reguli comerciale în afara cadrului WTO, ceea ce ar diminua rolul organizației în economia globală.

Reuniunea are loc pe fondul impactului războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iran asupra comerțului global. În paralel, economia mondială resimte efectele unui an marcat de turbulențe tarifare, generate de politicile comerciale ale președintelui american Donald Trump.

John Denton, secretarul general al International Chamber of Commerce, a avertizat asupra consecințelor economice majore:

„Din perspectiva mediului de afaceri, aceasta ar putea deveni cea mai gravă criză industrială din memoria recentă.”

Acesta a subliniat că creșterea prețurilor la energie, cauzată de conflict, ar putea genera riscuri suplimentare pentru securitatea alimentară, în special în Africa, din cauza perturbării livrărilor de îngrășăminte.

Discuțiile de la Yaoundé se desfășoară după ani de negocieri blocate și în contextul paraliziei sistemului de soluționare a disputelor din cadrul WTO, care durează de aproximativ șase ani. Miniștrii sosesc fără un plan clar de reformă, în condițiile unor divergențe majore între principalele economii.

În timp ce Statele Unite susțin ideea reformelor, acestea se opun unui plan de lucru detaliat. De cealaltă parte, Uniunea Europeană, Regatul Unit și China sprijină elaborarea unui astfel de plan, conform unor documente interne consultate de Reuters.

Directorul general al WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, a declarat că se așteaptă la negocieri dificile, reflectând complexitatea intereselor divergente.

Diplomații avertizează că lipsa unor rezultate concrete ar putea afecta credibilitatea organizației. Ambasadorul Elveției la WTO, Erwin Bollinger, a declarat înaintea reuniunii:

„Dacă nu obținem nimic concret, WTO își va pierde atractivitatea și relevanța.”

La rândul său, ministrul comerțului din Regatul Unit, Chris Bryant, a atras atenția asupra riscului fragmentării sistemului comercial global:

„Îngrijorarea mea este că, dacă noi, miniștrii, nu gestionăm bine această săptămână, am putea asista la o prăbușire dezordonată a WTO și la apariția unor noi reguli comerciale stabilite de alte grupuri.”

Unul dintre punctele sensibile ale negocierilor îl reprezintă prelungirea moratoriului privind taxele vamale pentru descărcările digitale. Se prefigurează o confruntare între Statele Unite și India pe acest subiect.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, urmează să declare că Washingtonul „nu este interesat” de o prelungire temporară, ci doar de una permanentă. În schimb, India își menține opoziția, în timp ce alte state susțin o extindere limitată la doi ani.

Ministrul comerțului din Coreea de Sud, Yeo Han-Koo, a avertizat că neprelungirea moratoriului ar reprezenta „o lovitură majoră” pentru WTO și economia globală.

Reuniunea este marcată și de absența Taiwanului, o putere importantă în domeniul semiconductorilor. Decizia vine după ce autoritățile din Camerun au descris Taiwanul drept o provincie a China, situație care a generat tensiuni diplomatice.

În ansamblu, întâlnirea de la Yaoundé este considerată un moment decisiv pentru viitorul sistemului comercial global, în condițiile în care presiunile geopolitice și economice continuă să crească.