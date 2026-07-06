Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, în ultima perioadă, a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care cetățenii moldoveni sunt supuși unor verificări extinse la intrarea în Federația Rusă.

Potrivit autorităților de la Chișinău, sunt vizați în special bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoanele care dețin pașapoarte eliberate recent, cele care au călătorit anterior în Ucraina, călătoresc singure sau au și cetățenia Federației Ruse.

Ministerul precizează că verificările și chestionările pot dura între trei și 12 ore. În această perioadă, documentele de călătorie pot fi reținute temporar, iar autoritățile ruse pot solicita semnarea unor acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal și accesul la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice.

„Au fost semnalate cazuri în care refuzul de a semna aceste documente a condus la refuzul intrării în Federația Rusă sau la aplicarea unor măsuri administrative”, a transmis Ministerul de Externe al Republicii Moldova.

Instituția mai arată că autoritățile ruse pot examina, copia sau descărca datele stocate pe dispozitivele electronice, pot fotografia persoanele și le pot preleva amprentele digitale.

Ministerul de Externe al Republicii Moldova mai afirmă că a primit informații despre cazuri în care cetățeni moldoveni aflați în detenție administrativă în Rusia au fost supuși unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse.

Totodată, autoritățile de la Chișinău spun că unor persoane li s-a solicitat inclusiv să accepte testarea cu detectorul de minciuni (poligraf). Refuzul de a se supune acestor verificări poate avea drept consecință refuzul intrării în Federația Rusă sau aplicarea altor măsuri administrative.

În acest context, Ministerul recomandă cetățenilor Republicii Moldova să analizeze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze înainte de călătorie cu privire la condițiile de intrare și ședere și să consulte recomandările oficiale publicate de instituție.

Persoanele care întâmpină dificultăți pe teritoriul Federației Ruse sunt îndemnate să contacteze cât mai rapid misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a mai emis avertizări similare după declanșarea războiului din Ucraina.

În decembrie 2025, autoritățile de la Chișinău au avertizat că cetățenii moldoveni aflați în Rusia ar putea fi supuși presiunilor de a-și asuma obligații militare, după ce președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede că anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenia rusă pot fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte un document care atestă că sunt inapți pentru serviciul militar.lei. La Super Noroc, reportul depășește 295.000 de lei.