Ministerul de Externe a anunțat când va avea loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat vineri că întâlnirea oficială dintre președintele României, Nicușor Dan, și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, este programată să aibă loc în prima parte a anului 2026.

Potrivit șefei diplomației române, pregătirea acestui moment se află deja în desfășurare, fiind abordate mai multe componente ale relației bilaterale, în coordonare cu Administrația Prezidențială de la București și cu echipa desemnată din partea SUA.

Ministrul de Externe a subliniat că una dintre componentele centrale ale pregătirii întâlnirii este cea economică. Potrivit acesteia, atât președintele României, cât și președintele SUA au transmis, la începutul mandatelor lor, că politica externă va pune un accent mult mai pronunțat pe dimensiunea economică decât în trecut.

„Una dintre componente este evident cea economică, pentru că ambii președinți au spus foarte clar, la începutul mandatelor dumnealor, că în ceea ce privește politica externă componenta economică devine absolut esențială, poate mai mult decât a fost cazul în trecut”, a explicat Oana Țoiu.

În acest context, discuțiile vizează consolidarea cooperării economice și identificarea unor proiecte comune care să întărească Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite.

Pe lângă componenta economică, Oana Țoiu a arătat că securitatea și apărarea reprezintă un alt pilon esențial al relației bilaterale. Ea a amintit că, la finalul dialogului strategic pe acest an, a fost evidențiată buna colaborare dintre cele două state, inclusiv în domeniul schimbului de informații.

Ministrul a făcut referire în special la cooperarea în ceea ce privește protecția frontierelor și combaterea traficului de persoane, subliniind că Statele Unite au reluat decizia de a cofinanța, alături de România, proiecte dedicate acestui domeniu.

„Este menționată buna colaborare pe schimbul de informații, în special în ceea ce privește protecția granițelor. De asemenea, SUA și-a reluat și în România decizia de a cofinanța împreună cu noi proiecte pentru combaterea traficului de persoane”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că, la începutul acestei săptămâni, a fost finalizat dialogul strategic derulat pe parcursul întregului an, pe componentele Parteneriatului Strategic, cu accent pe securitate și apărare. În acest proces, România a colaborat îndeaproape cu Ministerul Economiei, Ministerul Apărării și partenerii americani.

Un obiectiv important al acestui demers a fost creșterea oportunităților de coproducție în domeniul apărării, aspect considerat relevant atât pentru România, cât și pentru Statele Unite.

Oana Țoiu a explicat că există și o motivație pragmatică pentru avansarea cooperării în zona de coproducție militară. Accesul la finanțările de tip SAFE pentru achiziții militare este condiționat de realizarea coproducției pe teritoriul statelor membre sau al statelor participante la acest mecanism.

„Orice poate fi cumpărat din această sursă de finanțare poate să aibă maxim 35% din componentele sale din afara teritoriilor sau a statelor care participă la SAFE”, a precizat ministrul.

În acest context, dezvoltarea producției comune pe teritoriul României ar facilita accesul Statelor Unite la această sursă de finanțare suplimentară, ceea ce creează un interes comun pentru aprofundarea cooperării industriale și militare.