Un imperiu ridicat pe suferință. Mina de aur din Ghozza dezvăluie realități crunte

Egiptenii antici acordau o mare importanță aurului, considerându-l un metal deosebit de valoros. Descoperirea unor cătușe grele într-o veche mină de aur, datând de aproximativ 2.300 de ani, indică faptul că unii muncitori ar fi fost constrânși să lucreze în condiții dificile, purtând lanțuri de fier la glezne. Această descoperire sugerează existența unor practici dure în procesul de extragere a aurului în acea perioadă.

Într-un studiu recent, arheologa Bérangère Redon a subliniat că exploatarea aurului a avut o expansiune majoră în perioada ptolemeică, care a început după cucerirea Egiptului de către Alexandru cel Mare, în anul 332 î.Hr.

Această ultimă și cea mai îndelungată dinastie a Egiptului antic a fost fondată de Ptolemeu I, un general de încredere al lui Alexandru. În timpul domniei sale, au fost deschise peste 40 de mine noi în întregul regat.

„Noua dinastie întemeiată de Ptolemeu I avea nevoie de aur pentru a finanța campanii militare în Mediterana, proiecte de prestigiu în străinătate și construcții monumentale în Alexandria, menite să reflecte puterea și bogăția sa”, scrie Redon.

Cea mai nordică mină de aur din această perioadă se afla la Ghozza și a funcționat în a doua jumătate a secolului al III-lea î.Hr. Aici au fost descoperite sute de cioburi de ceramică, numite ostrace, unele conținând inscripții despre plata muncitorilor.

Absența unor clădiri păzite sugerează că mulți muncitori erau liberi, nu sclavi. Totuși, în ianuarie 2023, au fost găsite cătușe grele într-o veche mină din sat, formate din două seturi de lanțuri de fier. Primul set include șapte inele pentru picioare și două verigi, iar al doilea patru verigi și fragmente din două inele.

An eye-opening discovery in Egypt’s Eastern Desert has revealed the brutal reality of gold mining under the Ptolemaic rulers of ancient Egypt (332—30 BC). Iron shackles found at Ghozza provide rare archaeological proof of forced labor, as slaves were used to help exploit Egypt’s… pic.twitter.com/wrKVJ75Jul

— Ancient Origins (@ancientorigins) March 15, 2025