Milionar cu două neveste, scandal monstru la bord: amenințări cu violul

Milionar cu două neveste, scandal monstru la bord: amenințări cu violulSursa foto: Pixabay
Un milionar pakistanez a fost condamnat la 15 luni de închisoare după ce a terorizat o stewardesă în timpul unui zbor internațional. Salman Iftikhar, în vârstă de 37 de ani, a lansat amenințări grave la adresa personalului de la bordul unui avion Virgin Atlantic, în timpul unei curse de la Londra Heathrow către Lahore.

Milionar, scandal monstru la bord

Incidentul s-a petrecut la clasa întâi, unde Iftikhar călătorea, iar comportamentul său a șocat nu doar echipajul, ci și ceilalți pasageri. În fața tuturor, omul de afaceri l-a insultat pe personalul de bord, adresând stewardesei Angie Walsh cuvinte jignitoare și amenințări extrem de grave. El a promis că îi va „bombarda camera de hotel, o va viola în grup și îi va da foc”.

stewardesa

Sursa foto Dreamstime

Salman Iftikhar este fondatorul și liderul unei companii de recrutare cu sediul în Londra, care oferă servicii de training pentru firme din domeniul serviciilor pentru clienți și al producției. Cu toate acestea, viața sa personală este una complicată, fiind căsătorit în același timp cu două femei, o situație care reflectă tensiunile din viața sa.

Are două neveste

Bărbatul locuia în Iver, Buckinghamshire, într-o locuință evaluată la două milioane de lire sterline, împreună cu una dintre soțiile sale, Erum Salman, în vârstă de 38 de ani, și cei trei copii ai lor. Cei doi au avut de-a lungul timpului o relație dificilă, caracterizată de certuri frecvente, dar și de colaborări în cadrul afacerii pe care o conduc împreună.

Salman Iftikhar.

Salman Iftikhar. Sursa foto Instagram

Pe de altă parte, în Pakistan, Salman Iftikhar este căsătorit cu Abeer Rizvi, un nume cunoscut în lumea modei și a filmului. Supermodel și actriță apreciată, Abeer a câștigat titlul „Veet Supermodel of the Year” și este soția sa de aproximativ cinci ani.

Aceasta își exprimă public dragostea pentru Iftikhar pe rețelele sociale, unde postează mesaje emoționante și imagini din vacanțe de lux, evidențiind un stil de viață extravagant.

Îi place să iasă în evidență

Conform Daily Mail, cuplul din Pakistan se bucură de opulență, petrecând timp pe iahturi scumpe și conducând automobile de lux, un contrast puternic cu problemele și tensiunile din viața familiei din Marea Britanie.

Condamnarea lui Salman Iftikhar reflectă gravitatea faptelor comise și trimite un semnal clar împotriva comportamentului agresiv și a abuzurilor la bordul aeronavelor. Incidentul a fost investigat de autoritățile britanice, care au decis arestarea și judecarea afaceristului, dând astfel un exemplu ferm privind respectarea legii în spațiul aerian internațional.

