Social Mihai Leu, în continuare în stare critică la ATI. Spitalul Fundeni: Evoluție staționară







Mihai Leu, fost campion mondial la box și un multiplu câștigător în motorsportul românesc, rămâne în stare critică, fiind spitalizat la secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Fundeni din București.

Mihai Leu, în stare critică la ATI. Spitalul Fundeni a emis un nou buletin medical

Mihai Leu, o personalitate reprezentativă a sportului românesc, a traversat o perioadă complicată din perspectiva sănătății începând cu 2014, an în care a fost diagnosticat cu cancer colorectal. Din acel an, a trecut prin mai multe operații și diverse tratamente, majoritatea realizate sub supravegherea medicilor de la Spitalul Fundeni.

Potrivit unui comunicat oficial emis joi, 26 iunie, de reprezentanții unității medicale, starea generală a pacientului rămâne critică, iar evoluția sa este atent monitorizată de echipa medicală.

„Pacientul Mihai Leu este în continuare internat pe secţia de terapie intensivă, se menţine starea gravă generală, evoluție staţionară”, se arată în comunicatul semnat prof. Dr. Irinel Popescu.

Fostul campion, transportat de urgență la Fundeni cu elicopterul

Mihai Leu, a fost adus sâmbătă seară cu elicopterul la Institutul Clinic Fundeni, în urma unui nou episod de hemoragie. Potrivit surselor medicale, sportivul se confruntă cu insuficiență pulmonară și are metastaze la nivelul plămânilor.

În acest moment, Mihai Leu, în vârstă de 56 de ani, este în stare foarte gravă, deoarece se confruntă de ceva timp cu o boală devastatoare.

Campionul a fost spitalizat înainte la Spitalul Fundeni, mai exact, în perioada 28 aprilie-15 mai, din cauza unor complicații cauzate de tratamentele oncologice. Mihai Leu a mai avut parte de mai multe internări de urgență pe parcursul anului 2024, mai exact în lunile mai și decembrie.

Mihai Leu a fost diagnosticat inițial de cancer de colon

Diagnosticul inițial de cancer de colon i-a fost pus în anul 2014, moment în care a fost supus la două intervenții chirurgicale și a stat internat aproape două luni.

Mihai Leu este una dintre figurile marcante ale sportului românesc. A obținut titlul mondial la box profesionist, versiunea WBO, în 1997, iar mai târziu a devenit campion absolut la raliuri. În plus, performanțele sale includ trei titluri naționale în Campionatul de Viteză în Coastă.