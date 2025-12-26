Mihaela Prigoană despre ultimele clipe ale soțului ei: Telefonul suna continuu, iar scena era de neimaginat

La aproximativ un an de la moartea omului de afaceri Silviu Prigoană, soția sa, Mihaela Prigoană, a vorbit public despre experiența trăită în ziua în care partenerul său de viață a murit.

Silviu și Mihaela Prigoană și-au oficializat relația printr-o căsătorie religioasă în 2016. De-a lungul mariajului, Mihaela Prigoană a fost prezentă alături de afacerist, menținând o discreție cu privire la aparițiile sale publice în această perioadă.

Moartea lui Silviu Prigoană a survenit în data de 12 noiembrie 2024, în timp ce acesta se afla într-un restaurant din județul Brașov, incident care a atras atenția presei.

La un an de la tragicul eveniment, Mihaela Prigoană și-a amintit public de detaliile zilei respective în cadrul unui interviu acordat recent.

În interviul oferit pentru o emisiune televizată, Mihaela Prigoană a descris momentul în care a ajuns la locul unde Silviu Prigoană fusese găsit mort.

În relatarea sa, ea povestește primele impresii pe care le-a avut și reacțiile celor prezenți.

„Într-un final am ajuns la restaurant, am intrat în restaurant şi la intrare deja ajunsese poliţia. M-a întrebat cine sunt, am spus cine sunt. Zice: aveţi voie să staţi lângă domnul Prigoană, dar vă sfătuiesc să nu intraţi acolo. Silviu era singur în locul acela unde a căzut”, a declarat Mihaela Prigoană în emisiune.

Potrivit declarațiilor sale, a ales să se apropie de partenerul său și a stat lângă el „multe minute”, relatând că incidentul s-ar fi petrecut lângă o fereastră mare, într-un moment în care lumina naturală se estompa.

Aceasta a descris, de asemenea, cum telefonul victimei și telefonul său personal au continuat să sune în acel cadru.

„Cel mai trist şi cel mai trist moment pe care mi-l amintesc a fost când i s-au luat toate lucrurile de pe el, ceasul de la mână, cureaua, telefonul era lângă mine şi suna continuu. Telefonul meu la fel. La un moment dat, a venit cineva cu un sac şi asta a fost…”, a spus ea în aceeași emisiune.

În cadrul interviului, a fost menționat și faptul că Mihaela Prigoană, în vârstă de 47 de ani, este mamă a trei copii.

Aceștia sunt: Ionuț, în vârstă de 18 ani, Ana Maria, în vârstă de 17 ani și Alexandra, care are 16 ani. Această informație apare în contextul prezentării familiei sale în materiale recente de presă.

Declarațiile ei vin într-un moment în care trecerea timpului de la tragedia de anul trecut a determinat interesul publicului pentru detalii despre ultimele clipe ale afaceristului și modul în care familia sa își amintește acea zi.