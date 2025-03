Microsoft a lansat un asistent AI pentru medici. Modul de funcționare

Microsoft a lansat un asistent bazat pe inteligență artificială pentru sectorul medical, destinat să ajute medicii în procesul de completare a datelor despre pacienți.

Dragon Copilot, un sistem bazat pe inteligență artificială, oferă posibilitatea cadrelor medicale de a genera note clinice în urma vizitelor pacientului, având totodată opțiunea de a le reda ulterior pentru a le revizui.

Sistemul se bazează pe tehnologia de dictare vocală și ascultare ambientală dezvoltată de Nuance, companie achiziționată de Microsoft în 2021.

Potrivit companiei, inteligența artificială va sprijini medicii în completarea mai eficientă a documentelor, prin funcții precum generarea de însemnări în diverse limbi și dictarea în limbaj natural. În ultima lună, DAX Copilot a fost utilizat în mai mult de 3 milioane de vizite ale pacienților în 600 de organizații medicale.

De asemenea, cu ajutorul inteligenței artificiale, medicii pot căuta informații medicale generale din surse pe care compania americană le consideră „de încredere”. Dragon Copilot permite automatizarea altor sarcini, cum ar fi rezumarea însemnărilor medicale, redactarea scrisorilor de recomandare și realizarea rezumatelor vizitelor.

Potrivit companiei, toate aceste funcții au scopul de a elibera medicii de sarcinile administrative, permițându-le astfel să se concentreze mai mult pe îngrijirea pacienților.

„Prin intermediul acestei tehnologii, medicii vor putea să se concentreze mai mult asupra pacientului decât asupra computerului, iar acest fapt va duce la rezultate mai bune și, în cele din urmă, la o asistență medicală mai bună pentru toți”, a declarat joi Dr. David Rhew, director medical global la Microsoft, în cadrul unui briefing cu reporterii, potrivit Cnbc.com

No one becomes a clinician to do paperwork, but it's becoming a bigger and bigger administrative burden, taking time and attention away from actually treating and supporting patients.

That’s why we’re introducing Microsoft Dragon Copilot, the industry’s first AI assistant for… pic.twitter.com/xdOumO73Un

— Satya Nadella (@satyanadella) March 3, 2025