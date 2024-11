Social Scolioza, o boală întâlnită din ce în ce mai des în rândul tinerilor







Mai multe cazuri de scolioză au apărut în rândul tinerilor datorită dezvoltării tehnicii și apariției gadgeturilor, este de părere kinetoterapeutul Aurelian Biclineru.

Aurelian Biclineru este kinetoterapeut la Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie Copii ”Nicolae Robănescu” din București. El a atras atenţia că, datorită apariţiei gadgeturilor şi dezvoltării tehnologiei, au apărut tot mai multe cazuri de scolioză în rândul tinerilor.

„Scolioze erau şi înainte, dar în ultima perioadă, odată cu dezvoltarea tehnicii şi apariţia gadgeturilor, evident că adolescenţii, copiii evită să iasă afară, să se mişte, să se plimbe, să alerge, să se joace cum ne jucam noi odată, cei mai în vârstă.

Evitând aceste lucruri stând tot timpul cu telefoanele mobile, laptopuri, tablete sau ce au la îndemână, intervine acest sedenarism. Stând cu aceste telefoane mobile în mână, şi am menţionat aceste gadgeturi, stau şi în nişte poziţii nu tocmai fiziologice.

Menţinerea acestor poziţii duce la atitudini scoliotice şi după aceea, dacă nu se intervine la un centru de recuperare, eventual cu un corset, aceste atitudini scoliotice se pot agrava odată cu vârsta”, a declarat Aurelian Biclineru.

Școala online, unul din factorii ce au dus la înmulțirea cazurilor de scolioză

Kinetoterapeurul Aurelian Biclineru mai afirmă că şi factorul de creştere poate agrava scoliozele.

„Este foarte important de menţionat unul din factorii care agravează scoliozele este factorul creştere. În timpul puseele de creştere, scoliozele sau atitudinile scoliotice se agravează foarte mult”, mai declară kinetoteraputul.

O tânără de 16 ani, Ilinca Iosif, pacienta care se tratează de această boală prin efectuarea unor exerciţii şi purtarea unui corset special, a relatat cum a depistat scolioza după perioada pandemiei, în care cursurile şcolare se făceau online.

„Eu am descoperit scolioza după un an de la începerea perioadei online în care am învăţat online şi pot spune că forma pe care o are acum scolioza este efectiv forma pe care o aveam în scaun. Pot să zic că a fost un factor care a favorizat apariţia acesteia, pe lângă mulţi alţii. Şi postura este foarte importantă, pentru că duce la anumite afecţiuni medicale”, a spus tînăra de 16 ani.

Scolioza, o boală dureroasă ce poate fi de mai multe feluri

Totodată, kinetoterapeutul Aurelian Biclineru a explicat şi care sunt tipurile cele mai întîlnite de scolioză.

„Scoliozele sunt idiopatice, infantle, pubertare şi adolescentine, neuromusculare, metaboloce, ca urmare a unor tumori vertebrale. Apoi mai sunt clasificate în funcţie de numărul de curburi”, a declarat Aurelian Biclineru.