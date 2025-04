Social Aurul ascuns în tăcerea pământului. Misterul unei averi inestimabile, dezvăluit lumii







Michel Dupont, un fermier de 52 de ani, a făcut o descoperire uluitoare în timpul unei plimbări pe terenul său. Acesta a declarat că la un moment dat a observat cu lutul strălucea.

Michel Dupont: Nu îmi venea să cred

Fermierul din Franța a descoperit din întâmplare acest zăcământ care a fost evaluat la patru miliarde de dolari. Michel Dupont este din regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, Franța, și a făcut această descoperire întâmplător, în timp ce se plimba pe terenul său.

„A fost incredibil. Nu îmi venea să cred”, a declarat fermierul.

Totul a început atunci când Michel Dupont a observat ceva strălucitor în lutul de pe terenul său, în timp ce se plimba.

„A fost incredibil. După ce am săpat un pic, am găsit câteva bucăți de aur. Nu îmi venea să cred că erau acolo, sub picioarele mele, de atâția ani”, a povestit Michel Dupont.

Guvernul a blocat accesul pe terenul fermierului

Guvernul a restricționat accesul în acea zonă, iar operațiunea de extragere a aurului a fost oprită. Dacă informațiile se dovedesc a fi corecte, descoperirea ar putea fi cel mai mare depozit de aur din Franța.

Cu toate acestea, Dupont nu va primi nicio compensație. Întreaga operațiune a fost înghețată în așteptarea procedurilor oficiale: „Mi-au spus că trebuie să efectueze mai întâi evaluări de mediu și istorice”, a explicat Dupont.

Estimările sugerează că ar putea exista până la 150 de tone de aur sub pământ, dar viabilitatea extragerii rămâne neclară din cauza dificultăților tehnice.

Michel Dupont și localnicii nu știu ce se va întâmpla cu pământul lor

Ecologiștii sunt îngrijorați de impactul potențial al mineritului asupra regiunii. Locuitorii sunt lăsați în incertitudine cu privire la viitorul terenului lor, iar Guvernul nu a anunțat încă un plan oficial de exploatare minieră și nu a împărtășit concluziile referitoare la puritatea, volumul sau implicațiile economice ale aurului.

În prezent, Franța nu dispune de mine de aur active. Deși deține a patra cea mai mare rezervă de aur din lume, cu 2.436 de tone, toate aceste rezerve provin din surse externe, informează as.com.